Тысячи немцев увольняются из Бундесвера, чтобы не воевать
В Германии зафиксировали стремительный рост числа молодых мужчин, официально отказывающихся от военной службы из принципов морали и религии. Это ставит под удар амбициозные планы Берлина по созданию мощнейшей конвенционной армии в Европе для сдерживания российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Только за первую половину 2026 года количество заявлений об отказе от службы по религиозным или моральным убеждениям превысило показатели всего в прошлом году. Федеральное ведомство по делам семьи уже получило 5862 таких обращений.
Для сравнения:
- за весь 2025 год было подано 3879 заявок;
- в 2024 году этот показатель составлял лишь 2249;
- по состоянию на конец мая 2026 года власти уже удовлетворили 2667 запросов.
Конституция Германии четко защищает право граждан: никто не может быть принужден против своей совести к исполнению военной службы, связанной с применением оружия. Теперь немцы пользуются этим правом чаще, чем когда-либо.
Новый призыв и планы Писториуса
В Германии нет активного призыва, однако правительство пытается реанимировать истощенные вооруженные силы. Министр обороны Борис Писториус предложил новую систему: каждый немец 18 лет обязан заполнить специальную анкету, в которой должен подтвердить готовность к службе.
Это – "упрощенный призыв". Молодых людей также вызывают на медицинское освидетельствование, в то время как женщин в процесс привлекают только добровольно.
Многие воспринимают такие шаги, как подготовку к реальной мобилизации, поэтому люди действуют на опережение и подают заявления на статус отказника заранее.
Почему немцы покидают Бундесвер
Эксперты увязывают такую активность с глобальной нестабильностью. Среди главных страхов возможно участие в миротворческих миссиях или операциях в зоне конфликтов.
Сейчас у Бундесвера около 186 000 активных солдат, но этого мало. Цель Берлина – 260 000 добровольцев к 2035 году. Если план Бориса Писториуса не сработает, страна может вернуться к обязательному призыву, приостановленному в 2011 году.
Контекст новости
Ранее глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп заявил, что властям придется вернуть призыв, если добровольный набор не даст нужного результата. Окончательное решение должно быть принято до 31 июля следующего года.
Недавно Берлин представил первую в истории страны национальную военную стратегию, в которой Россию назвали главной угрозой безопасности Европы.