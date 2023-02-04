Тисячі добровольців звернулися до "Гвардії Наступу" за перший день набору

За даними відомства, у ЦНАПи звернулися 3086 громадян. З них подали заявки - 527. До штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, до Нацгвардії - 114 та Держприкордонслужби - 122.

"На цільовий сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. До штурмових підрозділів Нацполіції - 535, Нацгвардії - 1200 та Держприкордонслужби - 314", - йдеться в повідомленні.

При цьому на "гарячу лінію" з питань консультації щодо вступу та діяльності штурмових бригад МВС вже надійшло 480 дзвінків.

Щодо штурмових підрозділів Нацполіції - 142, Нацгвардії - 182 та Держприкордонслужби - 156.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", до яких можуть вступати добровольці для зміцнення Сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, як добровольці можуть долучитися до "Гвардії наступу".

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