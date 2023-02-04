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Тысячи добровольцев обратились в "Гвардию Наступления" за первый день набора

Фото: тысячи добровольцев обратились в "Гвардию Наступления" за первый день набора (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились уже тысячи потенциальных добровольцев. Фиксируется положительная динамика по подаче заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, в ЦНАП обратились 3086 граждан. Из них подали заявки - 527. В штурмовые подразделения Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, в Нацгвардию - 114 и Госпогранслужбу - 122.

"На целевой сайт storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет. В штурмовые подразделения Нацполиции - 535, Нацгвардии - 1200 и Госпогранслужбы - 314", - говорится в сообщении.

При этом на "горячую линию" по консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД уже поступило 480 звонков.

Относительно штурмовых подразделений Нацполиции - 142, Нацгвардии - 182 и Госпогранслужбы - 156.

Напомним, недавно Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Также мы писали, как добровольцы могут присоединиться к "Гвардии наступления".

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