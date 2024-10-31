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Тисяча Зеленського: шахраї поширюють фейкові повідомлення від Мінсоцполітики

Фото: шахраї поширюють фейкові повідомлення про тисячу Зеленського" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Шахраї поширюють фейкові повідомлення від Мінсоцполітики. Цього разу шахрайська схема стосується державних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

У міністерстві заявили, що сьогодні у мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави. 

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - додали в міністерстві.

Водночас,  Мінсоцполітики наголосило, що уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах Уряду. 

А можливість отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка" буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія. 

 

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня.

Затверджена урядом програма виплати стосується не тільки дорослих, але і дітей в Україні. Заявки будуть подаватися через Дію.

РБК-Україна детально пояснило, куди нарахують виплати, та як відкрити карту для "тисячі Зеленського".

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ШахраїВолодимир ЗеленськийВиплати