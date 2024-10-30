Як відкрити картку для отримання "тисячі Зеленського": відеоінструкція

Українці можуть отримати анонсовану президентом Володимиром Зеленським допомогу у розмірі 1000 гривень на картку "Національний кешбек". Цю картку потрібно відкрити через застосунок "Дія".

1000 гривень допомоги українці зможуть отримати на карту "Національного кешбеку" – це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію". Щоб відкрити її , необхідно здійснити наступні кроки:

відкрити додаток "Дія"

обрати розділ "Національний кешбек"

обрати пункт "Відкрити картку для виплат"

"Дія" запропонує обрати один із банків, щоб відкрити картку. Також можна спочатку відкрити картку самостійно у банку, а потім підв’язати її до "Дії".

Пізніше у застосунку з’явиться кнопка "Отримати 1000" на карту "Національного кешбеку". Після того, як ви натисните на неї, гроші будуть зараховані на ваш рахунок.

Якщо ви уже оформили картку "Національного кешбеку" і отримуєте виплати за програмою, додатково нічого робити не потрібно. Після того, як почнуть надавати допомогу українцям, гроші будуть зараховані на ваш рахунок.