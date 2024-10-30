Як відкрити картку для отримання "тисячі Зеленського": відеоінструкція
Українці можуть отримати анонсовану президентом Володимиром Зеленським допомогу у розмірі 1000 гривень на картку "Національний кешбек". Цю картку потрібно відкрити через застосунок "Дія".
РБК-Україна розповідає, як відкрити карту з посиланням на YouTube-канал "Дія".
1000 гривень допомоги українці зможуть отримати на карту "Національного кешбеку" – це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію". Щоб відкрити її , необхідно здійснити наступні кроки:
- відкрити додаток "Дія"
- обрати розділ "Національний кешбек"
- обрати пункт "Відкрити картку для виплат"
"Дія" запропонує обрати один із банків, щоб відкрити картку. Також можна спочатку відкрити картку самостійно у банку, а потім підв’язати її до "Дії".
Пізніше у застосунку з’явиться кнопка "Отримати 1000" на карту "Національного кешбеку". Після того, як ви натисните на неї, гроші будуть зараховані на ваш рахунок.
Якщо ви уже оформили картку "Національного кешбеку" і отримуєте виплати за програмою, додатково нічого робити не потрібно. Після того, як почнуть надавати допомогу українцям, гроші будуть зараховані на ваш рахунок.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував виплати для українців, які розпочнуться з 1 грудня і становитимуть 1000 гривень. Як повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв, кошти надходитимуть на віртуальну картку "Національного кешбеку", яку можна створити через застосунок "Дія".
Також раніше президент презентував програму "Купуй українське". Вона передбачає можливість отримати кешбек до 3000 гривень за купівлю товарів українського виробництва.
Детальніше про використання коштів із кешбеку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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