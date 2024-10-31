RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Тысяча Зеленского: мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики

Фото: мошенники распространяют фейковые сообщения о тысяче Зеленского" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики. На этот раз мошенническая схема касается государственных выплат.

В министерстве заявили, что сегодня в сети ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: НЕ доверяйте таким сообщениям и НЕ переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", - добавили в министерстве.

В то же время Минсоцполитики подчеркнуло, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах Правительства.

А возможность получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя е-Поддержка" будет осуществляться через официальное приложение Действие.

 

Тысяча Зеленского

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря.

Утвержденная правительством программа выплаты касается не только взрослых, но и детей в Украине. Заявки будут подаваться через Действие.

РБК-Украина подробно объяснило, куда начислят выплаты, и как открыть карту для "тысячи Зеленского".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МошенникиВладимир ЗеленскийВыплаты