"Тисяча Зеленського": детальна інструкція як отримати гроші та як їх можна витратити

Кошти можна буде використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, квитків "Укрзалізниці", донати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця наступного року.

Оформити виплату через "Дію" зможуть усі українці, які відповідають умовам, зокрема батьки зможуть подати заявку для своїх дітей. Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які отримують виплати через "Укрпошту", додатково передбачено повідомлення від листонош.

Зазначається, що програму фінансуватимуть з невикористаних бюджетних коштів невійськового призначення. Громадяни, які не потребують допомоги, можуть направити її на підтримку ЗСУ.

Благодійні фонди вже повідомили про готовність залучати отриману допомогу як внески на потреби ЗСУ.

Як отримати "1000 Зеленського": детальна інструкція

Державна програма "Зимова єПідтримка" пропонує українцям отримати 1 тисячу гривень на соціальні потреби. Ось як оформити виплату:

Через застосунок "Дія"

Встановіть застосунок "Дія" на смартфон.

Відкрийте картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк та інші). Відкриття та обслуговування картки безкоштовне.

Активуйте картку в розділі "Сервіси" в "Дії".

Оберіть послугу "Зимова єПідтримка" і подайте заявку.

Очікуйте зарахування коштів.

Через банк

Особи, які не користуються "Дією" (зокрема, законні опікуни дітей або громадяни віком 65+), можуть звернутися до банків-партнерів для оформлення картки "Національний кешбек".

Через "Укрпошту"

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", автоматично отримають допомогу без подання заявок. Гроші можна буде використати для оплати комунальних послуг або покупок.

Як витратити допомогу

Отриману 1 тисячу гривень можна витратити до кінця 2025 року на:

комунальні послуги, ліки, книги

транспорт, мобільний зв'язок, медичні чи освітні послуги

донати на ЗСУ, благодійність або купівлю військових облігацій

Зняти готівку з картки не можна. Оплата можлива як онлайн, так і офлайн, але лише в межах визначених категорій. Банки відслідковуватимуть тип витрат за МСС-кодами.