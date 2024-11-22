"Тысяча Зеленского": подробная инструкция как получить деньги и как их можно потратить

Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.

Оформить выплату через "Дию" смогут все соответствующие условиям украинцы, в частности родители смогут подать заявку для своих детей. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью, получающих выплаты через "Укрпочту", дополнительно предусмотрено уведомление от почтальонов.

Отмечается, что программу будут финансировать из неиспользованных бюджетных средств невоенного назначения. Граждане, не нуждающиеся в помощи, могут направить ее на поддержку ВСУ.

Благотворительные фонды уже сообщили о готовности привлекать полученную помощь в качестве взносов на нужды ВСУ.

Как получить "1000 Зеленского": подробная инструкция

Государственная программа "Зимняя еПоддержка" предлагает украинцам получить 1 тысячу гривен на социальные нужды.

Через приложение "Дия"

Установите приложение "Дия" на смартфон.

Откройте карту "Национальный Кэшбэк" в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Ощадбанк и другие). Открытие и обслуживание карты бесплатно.

Активируйте карту в разделе "Сервисы" в "Дие".

Выберите услугу "Зимняя еПоддержка" и подайте заявку.

Ожидайте зачисление средств.

Через банк

Лица, не пользующиеся "Дией" (в частности, законные опекуны детей или граждане в возрасте 65+), могут обратиться в банки-партнеры для оформления карты "Национальный кэшбек".

Через "Укрпочту"

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту", автоматически получат пособие без подачи заявок. Деньги можно использовать для оплаты коммунальных услуг или покупок.

Как потратить помощь

Получившуюся 1 тысячу гривен можно потратить до конца 2025 года на:

коммунальные услуги, лекарства, книги

транспорт, мобильная связь, медицинские или образовательные услуги

донаты на ВСУ, благотворительность или покупку военных облигаций

Снять наличные с карты нельзя. Оплата возможна как онлайн, так и офлайн, но только в пределах определенных категорий. Банки будут отслеживать тип расходов по МСС-кодам.