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"Тисяча Зеленського": Кабмін визначив, скільки коштів витратять

Україна, П'ятниця 22 листопада 2024 13:35
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"Тисяча Зеленського": Кабмін визначив, скільки коштів витратять Фото: Кабмін визначив, скільки коштів витратять на виплату "тисячі Зеленського" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Кабмін затвердив реалізацію плану щодо виплати "тисячі Зеленського". Зокрема, буде витрачено 5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"На "Зимову підтримку" витратять 5 млрд гривень. Гроші переведуть з програми, яка фінансує кешбек (Національний кешбек, - ред), на програму, яка буде видавати по тисячі гривень", - розповів він.

За даними Гончаренка, українці зможуть отримати тисячу гривень або в електронному форматі, або на "Укрпошті" - для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.

"Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде", - додав нардеп.

"Тисяча Зеленського"

25 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що з 1 грудня українці отримають тисячу гривень на оплату українських послуг і товарів. Цю виплату в народі назвали "тисячею Зеленського".

Нещодавно уряд ухвалив порядок виплати за програмою "Зимової єПідтримки" або "тисячі Зеленського". Кабмін визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.

До цього, ще на початку року Зеленський оголосив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених у країні. Тоді повідомлялось, що програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

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Національний кешбек
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