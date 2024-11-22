"Тисяча Зеленського": Кабмін визначив, скільки коштів витратять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"На "Зимову підтримку" витратять 5 млрд гривень. Гроші переведуть з програми, яка фінансує кешбек (Національний кешбек, - ред), на програму, яка буде видавати по тисячі гривень", - розповів він.

За даними Гончаренка, українці зможуть отримати тисячу гривень або в електронному форматі, або на "Укрпошті" - для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.

"Кабмін також зазначив, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде", - додав нардеп.