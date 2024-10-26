Тисяча від Зеленського та влучання дрона в Києві: новини за 25 жовтня

Український президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня. А російські військові надвечір атакували житловий будинок в Києві.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 25 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Тисяча від Зеленського

В Україні з 1 грудня буде запроваджено нову програму підтримки українців. Мова про виплати по одній тисячі гривні на кожного громадянина.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей - дорослі, діти, кожна сім’я в Україні", - сказав Зеленський.

Атака дрона на Київ

Російські військові здійснили обстріл Києва сьогодні, 25 жовтня. В результаті ворожої атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Детальніше про обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас працівники ДСНС та поліції показали перші фото наслідків вчорашньої атаки.

Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС

Україна офіційно депонувала ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Таким чином, країна стане 125-ю державою-учасницею МКС.

"Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Дату, коли Україна офіційно стане учасником, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Угорщина та Хорватія "посварились" через Україну

Між Угорщиною та Хорватією спалахнула дипломатична суперечка через Україну. Хорватського посла сьогодні, 25 жовтня, викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини.

Причиною дипломатичної суперечки стали заяви хорватського міністра Івана Анушича на засіданні комітету хорватського парламенту.

Детальніше про інцидент, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

У Рівненській області звільнили керівників семи МСЕКів

У Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цього передував корупційний скандал.

Детальніше про це, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

Розвідка Нідерландів пояснила нечисленність першої партії солдатів КНДР у Росії

Росія перекинула щонайменше 1500 військовослужбовців із Північної Кореї для участі у війні проти України. За даними розвідки Нідерландів, Москва перевірить боєздатність цих солдатів та міжнародну реакцію.

"Ми очікуємо, що війська будуть в основному розміщені в Курській області і складатимуться в основному зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії", - сказав Брекельманс.