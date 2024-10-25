ua en ru
Пт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС: названо дату

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 21:30
UA EN RU
Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС: названо дату Фото: заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна офіційно депонувала ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Таким чином, країна стане 125-ю державою-учасницею МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Вже з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС.

"Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Зауважимо, що Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Зауважимо, що на початку цього місяця Верховна Рада України підтримала зміни до Кримінального кодексу. Його приведуть у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Детальніше про те, чому Україна ратифікувала Римський статут - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС
NEWS
По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
По тисячі на людину. Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція