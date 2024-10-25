Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС: названо дату
Україна офіційно депонувала ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Таким чином, країна стане 125-ю державою-учасницею МКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Вже з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС.
"Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя", - зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
Зауважимо, що Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Зауважимо, що на початку цього місяця Верховна Рада України підтримала зміни до Кримінального кодексу. Його приведуть у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Детальніше про те, чому Україна ратифікувала Римський статут - у матеріалі РБК-Україна.
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