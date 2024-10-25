Атака дрона на Київ: з'явились фото наслідків

Російські військові здійснили обстріл Києва сьогодні, 25 жовтня. В результаті ворожої атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 43 рятувальника та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

"Ввечері ворог здійснив чергову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах", - повідомили рятувальники.

Атака дронів на Київ

Нагадаємо, що незадовго до вибуху в місті, кияни отримали повідомлення від Повітряних сил, які попередили, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва.

Детальніше про обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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