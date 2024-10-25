У Києві "Шахед" влучив у житловий будинок

У Соломʼянському районі Києва сьогодні, 25 жовтня, пролунав вибух. В одному з будинків було помічено пожежу.

"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий "Шахед"влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - заявив Кличко.

Водночас в КМВА пояснили, що внаслідок атаки БПЛА армії Росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - зауважив Кличко.

Оновлено о 21:40.

За даними КМДА, в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку за попередньою інформацією зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.

"У будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БПЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - повідомив мер міста.