У Києві "Шахед" влучив у житловий будинок
У Соломʼянському районі Києва сьогодні, 25 жовтня, пролунав вибух. В одному з будинків було помічено пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації та мера Києва Віталія Кличко.
"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий "Шахед"влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - заявив Кличко.
Водночас в КМВА пояснили, що внаслідок атаки БПЛА армії Росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.
"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - зауважив Кличко.
Оновлено о 21:40.
За даними КМДА, в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку за попередньою інформацією зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.
"У будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БПЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - повідомив мер міста.
Атака дронів на Київ
Сьогодні надвечір російські військові вирішили здійснити чергову атаку на Україну. Частина "Шахедів" була направлена на Київ.
Незадовго до вибуху в місті, кияни отримали повідомлення від Повітряних сил, які попереджали, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва.
Зауважимо, що повітряна тривога оголошена відразу у кількох областях.
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