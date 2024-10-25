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У Києві "Шахед" влучив у житловий будинок

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 21:32
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У Києві "Шахед" влучив у житловий будинок Фото: в Києві пролунав вибух (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

У Соломʼянському районі Києва сьогодні, 25 жовтня, пролунав вибух. В одному з будинків було помічено пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Київської міської військової адміністрації та мера Києва Віталія Кличко.

"У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий "Шахед"влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", - заявив Кличко.

Водночас в КМВА пояснили, що внаслідок атаки БПЛА армії Росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - зауважив Кличко.

Оновлено о 21:40.

За даними КМДА, в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку за попередньою інформацією зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах будівлі.

"У будинку в Соломʼянському районі, куди влучив ворожий БПЛА, - пожежа. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах. Всі екстрені служби на місці", - повідомив мер міста.

Атака дронів на Київ

Сьогодні надвечір російські військові вирішили здійснити чергову атаку на Україну. Частина "Шахедів" була направлена на Київ.

Незадовго до вибуху в місті, кияни отримали повідомлення від Повітряних сил, які попереджали, що дрони летять з Київської області у напрямку Києва.

Зауважимо, що повітряна тривога оголошена відразу у кількох областях.

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Київ Атака дронів
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