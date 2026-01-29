Тисяча Трампа: президент США анонсував інвестиційні рахунки для немовлят

"Я вважаю, що через кілька десятиліть рахунки Трампа згадуватимуть як одне з найбільш революційних нововведень усіх часів", - сказав президент США на заході, де було багато немовлят, щоб підкреслити просімейну позицію його адміністрації.

Reuters пояснює, що рахунки, названі на честь Трампа, були створені торік у рамках ухваленого законопроєкту республіканців про податки і витрати. Їх буде відкрито протягом наступних трьох йде і це робиться напередодні проміжних виборів у листопаді, оскільки Трамп і Республіканська партія прагнуть вирішити проблеми доступності медстрахування.

У Мінфіні США заявили, що внесуть по 1000 доларів на інвестиційні рахунки всіх дітей, які народяться в період з 2025 по 2028 рік. Згідно з оцінкою, право на отримання цих коштів отримають близько 25 млн сімей.

Уряд інвестуватиме ці гроші в недорогі індексні фонди, які зростають із відстрочкою сплати податків. Прибутковий податок сплачується тільки при знятті коштів.

Офіційні облікові записи почнуть роботу вже 4 липня 2026 року. За словами глави Мінфіну Скотта Бессента, понад півмільйона сімей уже зареєструвалися.

Трамп заявив, що результати будуть оцінюватися "не тільки за створеним багатством, а й за тим, як молоді люди купуватимуть будинки, про які вони раніше і мріяти не могли. Це буде видно за отриманими дипломами, заснованими компаніями, створеними сім'ями і народженими дітьми".

Білий дім зі свого боку закликає сім'ї вносити додаткові внески на ці рахунки, і деякі приватні інвестори вже внесли більше. Зокрема, серед таких підприємець Майкл Делл і його дружина Сьюзан, він інвестували 6,25 млрд доларів.

До чого призведуть ці рахунки

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, ці рахунки розв'яжуть проблему нестачі ощадних рахунків у багатьох американських сімей.

В адміністрації Трампа очікують, що без додаткових внесків, до моменту досягнення новонародженими повноліття - на рахунках буде 5800 доларів.

При цьому Левітт додала, що якщо сім'ї вноситимуть максимальну суму в розмірі 5000 доларів на рік, то до моменту, коли новонародженому виповниться 28 років, на рахунку може накопичитися майже 1,1 млн доларів. Однак вона не поділилася розрахунками, як адміністрація прийшла до такої суми.

За підрахунками фінансових аналітиків, за максимального внеску до 28 років портфель інвестицій становитиме близько 700 тисяч доларів.

Тим часом великі компанії в США, такі як Visa і IBM, пообіцяли внести внески на світло своїх співробітників у США. Трамп зі свого боку закликав "усіх роботодавців" у країні наслідувати їхній приклад.