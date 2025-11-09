"За рахунок мит": Трамп пообіцяв кожному американцю по 2 тисячі доларів

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен громадянин США отримає 2 тисячі доларів з доходів, отриманих завдяки тарифам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

"Люди, які проти тарифів - дурні! Зараз ми - найбагатша і найшанованіша країна у світі, з практично нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку", - написав Трамп.

Він стверджує, що пенсійні накопичення країни досягли рекордного рівня, що США зараз отримують трильйони доларів, і незабаром Сполучені Штати почнуть виплачувати свій "величезний борг у розмірі 37 трильйонів доларів".

Крім цього, у США спостерігаються рекордні інвестиції і всюди будуються заводи і фабрики.

На тлі цього Трамп пообіцяв виплатити американцям по 2000 тисячі доларів за рахунок мит.

"Кожному виплачуватимуть дивіденд у розмірі щонайменше 2000 доларів (не включно з людьми з високим доходом)", - резюмував Трамп.