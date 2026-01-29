Тысяча Трампа: президент США анонсировал инвестиционные счета для младенцев

"Я считаю, что через несколько десятилетий счета Трампа будут вспоминаться как одно из самых революционных нововведений всех времен", - сказал президент США на мероприятии, где было много младенцев, чтобы подчеркнуть просемейную позицию его администрации.

Reuters поясняет, что счета, названные в честь Трампа, были созданы в прошлом году в рамках принятого законопроекта республиканцев о налогах и расходах. Они будут открыты в течение следующих трех идет и это делается в преддверии промежуточных выборов в ноября, так как Трамп и Республиканская партия стремятся решить проблемы доступности медстрахования.

В Минфине США заявили, что внесут по 1000 долларов на инвестиционные счета всех детей, которые родятся в период с 2025 по 2028 год. Согласно оценке, право на получение этих средств получат около 25 млн семей.

Правительство будет инвестировать эти деньги в недорогие индексные фонды, которые растут см отсрочкой уплаты налогов. Подоходный налог уплачивается только при снятии средств.

Официальные учетные записи начнут работу уже 4 июля 2026 года. По словам главы Минфина Скотта Бессента, более полумиллиона семей уже зарегистрировались.

Трамп заявил, что результаты будут оцениваться "не только по созданному богатству, но и по тому, как молодые люди будут покупать дома, о которых они раньше и мечтать не могли. Это будет видно по полученным дипломам, основанным компаниям, созданным семьям и рожденным детям".

Белый дом в свою очередь призывает семьи вносить дополнительные взносы на эти счета, и некоторые частные инвесторы уже внесли больше. В частности, среди таких предприниматель Майкл Делл и его жена Сьюзан, он инвестировали 6,25 млрд долларов.

К чему приведут эти счета

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, эти счета решат проблему нехватки сберегательных счетов у многих американских семей.

В администрации Трампа ожидают, что без дополнительных взносов, к моменту достижения новорожденными совершеннолетия - на счетах будет находится 5800 долларов.

При этом Левитт добавила, что если семьи будут вносить максимальную сумму в размере 5000 долларов в год, то к моменту, когда новорожденному исполнится 28 лет, на счету может накопиться почти 1,1 млн долларов. Однако она не поделилась расчетами, как администрация пришла к такой сумме.

По подсчетам финансовых аналитиков, при максимальном взносе к 28 годам портфель инвестиций составит около 700 тысяч долларов.

Тем временем крупные компании в США, такие как Visa и IBM, пообещали внести взносы на света своих сотрудников в США. Трамп в свою очередь призвал "всех работодателей" в стране последовать их примеру.