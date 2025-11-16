Американців обдурили? У Трампа зробили нову заяву про виплату 2 тисяч доларів

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає щонайменше 2000 доларів завдяки митам, які він запровадив. Однак для реалізації цих виплат потрібне схвалення Конгресу США.

Про це заявив глава американського Мінфіну Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Подивимося. Для цього нам потрібне законодавство", - сказав міністр в ефірі Fox News.

Сам Трамп, який розхвалював мільярди доларів, зібраних США цього року завдяки митам, говорив про чеки на виплати на тлі зростання суспільного невдоволення вартістю життя.

Також спілкуючись із журналістами 14 листопада він сказав, що чеки будуть видані у 2026 році "всім, крім багатих".

"Це величезні гроші. Але ми отримали багато грошей від тарифів. Тарифи дозволяють нам виплачувати дивіденди... Ми також збираємося скоротити борг (йдеться, ймовірно, про держборг)", - заявив Трамп на борту літака Air Force One.

Bloomberg пише, що за однією з оцінок, план Трампа може обійтися уряду США вдвічі дорожче, ніж прогнозувалося отримати у 2025 році.

"Комітет відповідальний за федеральний бюджет... оцінив попередню вартість пропозиції в 600 млрд доларів, якщо дивіденди будуть розподілені за принципом державних стимулюючих виплат під час пандемії COVID-19", - пише видання.

За підсумками фінансового року, який у вересні, чистий дохід США від мит склав 195 млрд доларів. Багато економістів прогнозують, що за весь 2025 календарний рік країна отримає близько 300 млрд доларів.

Також Bloomberg повернулося до ще однієї репліки Бессента. За словами глави Мінфіну США, американці повинні будуть відчути економічне полегшення на початку наступного року. Він пояснив цей прогноз, пославшись на зниження податків у законопроєкті Трампа, який було ухвалено цього року.

"Тому я очікую, що в перші два квартали ми побачимо спад кривої інфляції та суттєве прискорення кривої реальних доходів", - резюмував Бессент.