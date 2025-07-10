Тисяча "Шахедів" на добу: експерт оцінив реальність такого сценарію

Романенко зазначив, що повідомлення західних та українських медіа про запуски стабільно тисячі дронів на добу - це нагнітання панічних настроїв. Він запропонував подивитися на статистику запусків БПЛА за першу декаду липня та першу декаду червня.

"Візьмемо, за 10 днів, за першу декаду минулого місяця, якщо порівняти... На сьогодні росіяни випустили 2500 дронів всіх типів. За першу декаду минулого місяця - 2300", - зазначив він.

Експерт відзначив, що після нещодавніх масованих атак росіяни найближчі два дні будуть запускати не більше сотні дронів. А статистика демонструє, що в порівнянні із тим же періодом червня кількість пусків зросла на 9%. Максимум може додатися ще 4-5% за наступні кілька днів.

"Звідки візьметься 1000 дронів? Росіяни в місяць випускають 2700 "Шахедів", наприклад. Можна їх запустити за один день - буде рекорд, але потім місяць вони будуть відпочивати", - відзначив Романенко.

Експерт висловив впевненість, що стабільно запускати тисячу дронів щоденно - зараз це для росіян неможливо. Причому не тільки до кінця 2025 року, але й до кінця 2026 року, скоріше за все.

"А щоденно росіяни, відповідно, здатні випускати на сьогодні максимально 100 "шахедів" і максимально 90 "Гербер", - резюмував він.