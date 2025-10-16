Тиск по всій лінії фронту: де ЗСУ сьогодні зупинили найбільше атак ворога

За останню добу на фронті було зафіксовано 154 бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб, застосував 2 211 дронів-камікадзе та здійснив 3 676 артобстрілів по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.

Найгарячіші напрямки фронту

Покровський напрямок став епіцентром боїв - ворог атакував 42 рази, із них 38 атак успішно відбиті, ще два бої тривають. За попередніми даними, окупанти втратили 138 солдатів, знищено 4 одиниці техніки, збито 3 БПЛА, уражено артсистеми та укриття ворога.

На Олександрівському напрямку воїни ЗСУ вже відбили 26 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

Костянтинівський напрямок - 22 атаки у районах Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика та Русин-Яру. Усі штурми відбиті.

Південно-Слобожанський напрямок - 14 спроб прориву, бої тривають поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кутьківки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

Лиманський напрямок - 6 штурмів, усі зупинені в районах Греківки та Новоселівки.

Де ситуація була більш стабільною

Гуляйпільський напрямок - бойових зіткнень не зафіксовано.

Придніпровський напрямок - 4 атаки відбиті, ворог не зміг закріпитися.

Оріхівський напрямок - 5 штурмових дій, усі без успіху для противника.

Куп’янський напрямок -— лише 3 невдалі спроби просунутися в районі Степової Новоселівки та Петропавлівки.