Давление по всей линии фронта: где ВСУ сегодня остановили больше всего атак врага

За последние сутки на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, сбросил 106 управляемых авиабомб, применил 2 211 дронов-камикадзе и совершил 3 676 артобстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Самые горячие направления фронта

Покровское направление стало эпицентром боев - враг атаковал 42 раза, из них 38 атак успешно отбиты, еще два боя продолжаются. По предварительным данным, оккупанты потеряли 138 солдат, уничтожено 4 единицы техники, сбито 3 БПЛА, поражены артсистемы и укрытия врага.

На Александровском направлении воины ВСУ уже отбили 26 вражеских атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка. Еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Константиновское направление - 22 атаки в районах Плещеевки, Щербиновки, Клебан-Быка и Русин-Яра. Все штурмы отбиты.

Южно-Слобожанское направление - 14 попыток прорыва, бои продолжаются вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Кутьковки.

На Славянском направлении украинские воины отбили девять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

Лиманское направление - 6 штурмов, все остановлены в районах Грековки и Новоселовки.

Где ситуация была более стабильной

Гуляйпольское направление - боевых столкновений не зафиксировано.

Приднепровское направление - 4 атаки отражены, враг не смог закрепиться.

Ореховское направление - 5 штурмовых действий, все без успеха для противника.

Купянское направление - только 3 неудачные попытки продвинуться в районе Степной Новоселовки и Петропавловки.