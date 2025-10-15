Союзники України започаткували ініціативу "Легіон" щодо зміцнення ЗСУ: деталі

Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Північними та Балтійськими державами щодо співпраці в операції з підтримки України "Легіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Як повідомляється, Меморандум про взаєморозуміння підписали Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Україна.

Ініціатива передбачає тісну співпрацю як на політичному, так і на військовому рівнях, забезпечення єдиного підходу та ефективної координації між державами-членами.

"Латвія твердо налаштована продовжувати практичну підтримку України в її боротьбі за незалежність і свободу. Своїм внеском ми не лише допомагаємо Україні розвивати її збройні сили, а й зміцнюємо нашу спільну безпеку в Балтійському регіоні", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Внесок Латвії в цей проєкт включає передачу Україні 42 бронетранспортерів Patria, а також навчання українських солдатів.

Крім того, з 2026 року Латвія надаватиме інструкторів на новостворену навчальну базу Camp Jomsborg у Польщі, де українські солдати та офіцери вже проходять підготовку під керівництвом сил Північної та Балтійської Європи.