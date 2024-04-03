"Тиші просто не існує". Скільки людей залишаються у Часовому Яру попри обстріли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника МВА Сергія Чауса в ефірі " Радіо Свобода ".

"На даний момент 875 у нас залишається в громаді. Ми трохи зменшили кількість, люди трохи посунулись, але сказати, що це великий поток, ні, сказати не можна. Люди все одно залишаються в своїх квартирах та своїх будинках. І ви бачите кількість, кількість немала", - сказав він.

За його словами, вчора влаштовували телеміст з одним із шелтерів, який знаходиться в центральній Україні.

"Показували наших мешканців, які вже виїхали, які вони послуги отримують. Намагаємось людям донести, що евакуація рятує життя. Більшість - це люди пенсійного віку, люди далеко за 60", - додав Чаус.

Голова МВА зазначив, що обстріли в місті не вщухають, а "тиші в останні місяці просто не існує".

"Є якісь хвилини затишшя, але щодня артилерія, авіація, міномети. З кожним днем все складніше і складніше. Щодо гуманітарної ситуації - працюємо далі. Гуманітарну допомогу жителі отримують - розвезення води, мінімальний набір того, що можна зробити під час бойових дій, ми виконуємо, не дивлячись на ризики і складну ситуацію", - зазначив він.

Ситуація в районі Часового Яру

Наприкінці лютого 2024 року повідомлялося, що російські війська зробили спробу наступу на лінії "Часів Яр - Хромово - Бахмут". Ворог відступив через втрату великої кількості броньованої техніки. На даний момент навряд чи, як писало РБК-Україна, Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація чи оточення.

На початку січня 2024 року окупанти розвинули наступ у районах Бахмута та Богданівки, що, на думку експертів, свідчило про їхню мету захопити населений пункт Часів Яр.

Вже в середині січня стало відомо, що Росія стягнула в район Бахмута 80 тисяч військ. При цьому, як казали експерти, навряд чи окупанти вдарять усім цим угрупуванням по Часовому Яру, але це може стати підготовкою для атаки на Слов'янськ і Краматорськ одразу з трьох напрямків.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року РБК-Україна писало про те, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої сили в районі Бахмута та Кліщіївки. Їхня мета очевидна - наступ на Часів Яр.