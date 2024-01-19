Не тільки на Часів Яр. Експерти пояснили, навіщо РФ стягнула під Бахмут 80 тисяч військових

Росія стягнула до району Бахмута 80 тисяч військ. При цьому навряд чи окупанти вдарять усім цим угрупуванням по Часовому Яру, але це може стати підготовкою для атаки на Слов'янськ і Краматорськ відразу з трьох напрямків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ .

Напад на Слов'янськ і Краматорськ

Противник стягує ресурси, щоб у майбутньому атакувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію синхронно з трьох напрямків: Часів Яр, Лиман та Вугледарський виступ, – зазначає військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Складно сказати, чи вистачить йому ресурсів, але за останні кілька діб значно посилилися авіаудари. Якщо він матиме критичну перевагу, то ситуація може змінитися докорінно. Та й все-таки є просування на південь і на північ від Бахмута. Тобто з тих позицій, які були зайняті в ході літньої кампанії, ми змушені відходити. Думаю, головна причина у нестачі артилерійських снарядів, оскільки росіяни на всьому фронті можуть відстрілювати до 10 000 на добу, а ми відповідаємо лише 2 000, про паритет не йдеться", - розповів він у розмові з виданням.

Удар по Часовому Яру, але не всім угрупованням

Атаку на Часів Яр експерти теж не виключають. При цьому військовий експерт Олександр Мусієнко сумнівається, що ворог ударить по місту всім 80-тисячним угрупованням.

"Як на мене, найбільші зусилля будуть на Авдіївському, Мар'їнському та Лимано-Куп'янському напрямах. Навіть статистика показує, що за кількістю обстрілів і бойових зіткнень вони в лідерах. На Бахмутському відтинку будуть атакувати, але точно не всіма силами", - додав він.

Ситуація в районі Бахмута: РФ стягнула 80 тисяч військ

Про посилення тиску днями повідомляв прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников. Але, за його словами, ворог атакує переважно піхотою, а не технікою.

"У них ключовий напрямок - це Часів Яр, вони продовжуватимуть тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 000 особового складу. Сюди вони перекинули сили свого "добровольчого" штурмового корпусу. Можемо говорити, що вони намагатимуться нас продавити", – зазначив він.

На Бахмутській ділянці росіяни атакують на північному фланзі - район Веселого, Спірного та Хромового. Позиційні бої йдуть біля Григорівки, Богданівки та Іванівського, а на південному – біля Кліщіївки та Андріївки.

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке каже про наявність великої кількості танків та бронемашин. Під їх прикриттям окупанти штурмують позиції на захід від Бахмута за кілька кілометрів від Часового Яру.