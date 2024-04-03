"Тишины просто не существует". Сколько людей остаются в Часов Яре, несмотря на обстрелы

Несмотря на постоянные обстрелы Часов Яра Донецкой области в городе остаются 875 людей. Большинство из них - пенсионеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГВА Сергея Чауса в эфире " Радио Свобода ".

"На данный момент 875 у нас остается в общине. Мы немного уменьшили количество, люди немного подвинулись, но сказать, что это большой поток, нет, сказать нельзя. Люди все равно остаются в своих квартирах и своих домах. И вы видите количество, количество немало", - сказал он.

По его словам, вчера устраивали телемост с одним из шелтеров, который находится в центральной Украине.

"Показывали наших жителей, которые уже уехали, какие они услуги получают. Стараемся людям донести, что эвакуация спасает жизнь. Большинство - это люди пенсионного возраста, люди далеко за 60", - добавил Чаус.

Глава ГВА отметил, что обстрелы в городе не утихают, а "тишины в последние месяцы просто не существует".

"Есть какие-то минуты затишья, но каждый день артиллерия, авиация, минометы. С каждым днем все сложнее и сложнее. Что касается гуманитарной ситуации - работаем дальше. Гуманитарную помощь жители получают - развоз воды, минимальный набор того, что можно сделать во время боевых действий, мы выполняем, несмотря на риски и сложную ситуацию", - отметил он.

Ситуация в районе Часов Яра

В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники. На данный момент вряд ли, как писало РБК-Украина, Часов Яру в Донецкой области в ближайшее время грозит оккупация или окружение.

В начале января 2024 года оккупанты развили наступление в районах Бахмута и Богдановки, что, по мнению экспертов свидетельствовало об их цели захватить населенный пункт Часов Яр.

Уже в середине января стало известно, что Россия стянула в район Бахмута 80 тысяч войск. При этом, как говорили эксперты, вряд ли оккупанты ударят всей этой группировкой по Часов Яру, но это может стать подготовкой для атаки на Славянск и Краматорск сразу с трех направлений.

Напомним, что в конце декабря 2023 года РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты продолжают сосредоточивать свои силы в районе Бахмута и Клещиевки. Их цель очевидна - наступление на Часов Яр.