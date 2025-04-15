UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Тиша перед бурею? Росія почала шукати слабкі місця у "сірій зоні" на Харківському напрямку

Фото: РФ намагається зміцнити тактичні позиції (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія активізує свої дії у "сірій зоні" на Харківському напрямку. Ворог продовжує шукати можливості для покращення ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупаційні війська не здійснювали активних наступальних дій.

У ОСУВ "Хортиця" зазначають , що водночас зафіксовані спроби ворога покращити своє тактичне положення в так званій "сірій зоні" поблизу населеного пункту Сотницький Козачок. 

Йдеться не про повноцінний наступ, а про обережні дії малими групами, метою яких є закріплення на нових позиціях. 

Наступ Росії у Харківській області

9 квітня стало відомо, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

При цьому в Центрі протидії дезінформації попередили - попри те, що окупанти активізували наступ у Харківській області, ці дії не варто плутати з наступом РФ на Харків. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.

Водночас, що нещодавно в мерії Харкова розповіли, що російські загарбники вдаються до нової тактики під час обстрілів Харкова. Вона полягає в тому, що за дуже короткий час окупанти б'ють багато разів безпілотниками по одному і тому ж місцю.

Також, ми писали, що російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за добу 12 квітня не провів жодної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніРосійська Федерація