Тишина перед бурей? Россия начала искать слабые места в "серой зоне" на Харьковском направлении

Наступление России в Харьковской области

9 апреля стало известно, что Россия фактически уже начала наступление на Харьковскую область. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, количество боев на всех основных направлениях возросло.

При этом в Центре противодействия дезинформации предупредили - несмотря на то, что оккупанты активизировали наступление в Харьковской области, эти действия не стоит путать с наступлением РФ на Харьков. В ГПСУ отметили, что наиболее угрожающими направлениями в Харьковской области являются Волчанск и Липцы.

В то же время, недавно в мэрии Харькова рассказали, что российские захватчики прибегают к новой тактике во время обстрелов Харькова. Она заключается в том, что за очень короткое время оккупанты бьют много раз беспилотниками по одному и тому же месту.

Также, мы писали, что российские войска готовятся к штурмам в Харьковской области. Вероятно, враг накапливает силы, потому что за сутки 12 апреля не провел ни одной атаки.

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