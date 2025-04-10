Росія змінила тактику ударів по Харкову: Терехов розкрив деталі

Російські терористи вдаються до нової тактики під час обстрілів Харкова. За дуже короткий час ворог б'є безпілотниками по одному місцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

Коментуючи сьогоднішню ніч, Терехов заявив, що вона пройшла більш-менш спокійно та відрізнялась від попередніх, коли по місту було завдано 20 ударів безпілотними літальними апартами (БпЛА).

Варто пояснити, що 9 квітня міський голова повідомляв, що терористи завдали 17 ударів лише по Основ'янському району. Загалом у місті зафіксували більше 20-ти прильотів.

"Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків", - пояснив він.