Тираж лімітований. У Києві показали марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

Церемонія спецпогашення відбулася за участі начальника ГУР Кирила Буданова, гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, бригадного генерала з позивним "Філософ", командира "Артану" Віктора Торкотюка і бійців підрозділу.

Тираж марки дуже лімітований - 1670 штук - і вже зараз випуск набув колекційної цінності.

"Зазвичай, коли ми гасимо марку ГУР МО, потім щось гаситься на території ворога. Підрозділи Головного управління розвідки, мабуть, чемпіони світу зі знищення ворога", - сказав під час церемонії Смілянський.

Фото: поштова марка, присвячена "Артану" (пресслужба ГУР)

Кожен набір включає нумерований марковий аркуш із 6 марок, конверт та спеціальний штемпель спецпогашення. Кожна марка в наборі присвячена окремим операціям "Артану".

"Марка - це фіксація історичних подій. Зроблено вже багато, але ще багато належить зробити. Переконаний, що девіз "Артану" - Знаємо. Знаходимо. Знищуємо - буде реалізовано максимально і в цілому", - підкреслив Буданов.

За словами бригадного генерала із позивним "Філософ", ГУР не потребує додаткового представлення, і, безсумнівно, на сьогодні "Артан" - один з найсильніших в когорті підрозділів спеціального призначення не лише в Україні, але й у світі.

"Це - наша робота, наші люди, дуже багато тих, хто доклав зусиль, щоб реалізувати операції. Це памʼять, яку передадуть наступним поколінням. Дякую кожному воїну "Артану". Ці марки - про кожного з вас, від першої ротації до сьогоднішніх операцій", - додав командир спецпідрозділу Віктор Торкотюк.

Придбати колекційну марку можна на сайті "Укрпошти".

Що відомо про підрозділ "Артан"

Спецпідрозділ був сформований під час повномасштабного російського вторгнення в Україну з добровольців. Відомий завдяки зухвалим та унікальним операціям. Воїни відзначилися у битвах за Київську, Донецьку та Харківську області, Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр, а також виконували складні операції у ворожому тилу.

Одна з перших бойових місій - висадка в тимчасово окупованому Енергодарі, із завданням максимум - звільнити Запорізьку АЕС. Для цього спецпризначенці на човнах форсували Дніпро, провели диверсійну роботу, вступали у вогневий контакт із ворогом, проте головне завдання виконати не вдалося.

Під час битви за Бахмут "артанівці" закривали проблемні позиції, а також допомагали утримувати трасу Часів Яр-Костянтинівка, щоб ворог не замкнув Сили оборони у кільце. У Чорному морі забезпечували оборону острова Зміїний після його звільнення, та найбільш відомою операцією стало повернення "вишок Бойка".

"Артан" брав участь і в операціях на території тимчасово окупованого Криму у жовтні 2023 року. Воїни висаджувалися на західному узбережжі, на Тендрівській та Кінбурнській косах, атакували ворога, а після виконання завдання - успішно відійшли.

На початку 2024 року розвідники "Артану" зуміли забрати тіло українського льотчика, збитого окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Його літак впав посеред мінного поля, і майже два роки наші військові не могли зайти на окуповану територію на Запорізькому напрямку.