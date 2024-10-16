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Українські розвідники знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу у Харківській області

Україна, Середа 16 жовтня 2024 12:02
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Українські розвідники знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу у Харківській області Фото: ГУР знищило полк росіян та зачистили 400 га лісу у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники провели успішну операцію в районі Липців Харківської області. Вдалось знищити полк росіян та зачистити 400 га лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ГУР вдалось захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйонів, загону "Шторм" та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

"Також під час штурмових дій взято в полон чергових росіян, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - констатували в ГУР.

Особливість операції

Особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ "Хартія" з незрівнянно низькими втратами.

"Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківської області", - констатують в розвідці.

Наступ РФ у Харківській області

10 травня російські війська спробували прорвати кордон України із боку Харківської області. Наразі бойові дії ведуться в районі Липців, Глибокого, Вовчанська, Стариці.

За даними Генштабу, за добу 15 жовтня на Харківському напрямку РФ 11 разів штурмувала в районах Волчанська та Стариці. У той же час, РФ активізувалася на Куп'янському напрямку. Зокрема, Куп'янський напрямок увійшов до трійки за кількістю атак, випередивши навіть Покровський.

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