Розвідники здійснили наліт на Тендрівську косу: що відомо про втрати окупантів (відео)

Вчора, 6 серпня, українські спецпризначенці здійснили наліт на Тендрівську косу, яка знаходиться у Чорному морі. Під час операції вдалось знищити техніку, особовий склад і фортифікації окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.