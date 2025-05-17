Тираж лимитирован. В Киеве показали марку, посвященную спецподразделению ГУР "Артан"

Церемония спецпогашения прошла при участии начальника ГУР Кирилла Буданова, гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, бригадного генерала с позывным "Философ", командира "Артана" Виктора Торкотюка и бойцов подразделения.

Тираж марки лимитирован - 1670 штук - и уже сейчас выпуск приобрел коллекционную ценность.

"Обычно, когда мы гасим марку ГУР МО, потом что-то гасится на территории врага. Подразделения Главного управления разведки, пожалуй, чемпионы мира по уничтожению врага", - сказал во время церемонии Смилянский.

Фото: почтовая марка, посвященная "Артану" (пресс-служба ГУР)

Каждый набор включает нумерованный марочный лист из 6 марок, конверт и специальный штемпель спецпогашения. Каждая марка в наборе посвящена отдельным операциям "Артана".

"Марка - это фиксация исторических событий. Сделано уже много, но еще много предстоит сделать. Убежден, что девиз "Артана" - Знаем. Находим. Уничтожаем - будет реализован максимально", - подчеркнул Буданов.

По словам бригадного генерала с позывным "Философ", ГУР не нуждается в дополнительном представлении, и, несомненно, на сегодня "Артан" - одно из сильнейших в когорте подразделений специального назначения не только в Украине, но и в мире.

"Это - наша работа, наши люди, очень много тех, кто приложил усилия, чтобы реализовать операции. Это память, которую передадут следующим поколениям. Спасибо каждому воину "Артана". Эти марки - о каждом из вас, от первой ротации до сегодняшних операций", - добавил командир спецподразделения Виктор Торкотюк.

Приобрести коллекционную марку можно на сайте "Укрпочты".

Что известно о подразделении "Артан"

Спецподразделение было сформировано во время полномасштабного российского вторжения в Украину из добровольцев. Известно благодаря дерзким и уникальным операциям. Воины отличились в битвах за Киевскую, Донецкую и Харьковскую области, Бахмут, Купянск, Часов Яр, а также выполняли сложные операции во вражеском тылу.

Одна из первых боевых миссий - высадка во временно оккупированном Энергодаре, с задачей максимум - освободить Запорожскую АЭС. Для этого спецназовцы на лодках форсировали Днепр, провели диверсионную работу, вступали в огневой контакт с врагом, однако главную задачу выполнить не удалось.

Во время битвы за Бахмут "артановцы" закрывали проблемные позиции, а также помогали удерживать трассу Часов Яр-Константиновка, чтобы враг не замкнул Силы обороны в кольцо. В Черном море обеспечивали оборону острова Змеиный после его освобождения, но наиболее известной операцией стало возвращение "вышек Бойко".

"Артан" участвовал и в операциях на территории временно оккупированного Крыма в октябре 2023 года. Воины высаживались на западном побережье, на Тендровской и Кинбурнской косах, атаковали врага, а после выполнения задания - успешно отошли.

В начале 2024 года разведчики "Артана" сумели забрать тело украинского летчика, сбитого оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Его самолет упал посреди минного поля, и почти два года наши военные не могли зайти на оккупированную территорию на Запорожском направлении.