Тіньовий ринок цигарок в Україні. Бізнес закликає G7 посилити боротьбу з нелегальною торгівлею

Європейська Бізнес Асоціація (EBА) повідомила про суттєве зростання тіньового ринку тютюнових виробів та електронних сигарет в Україні.

Результати дослідження свідчать, що у квітні 2025 рівень незаконної торгівлі сигаретами досяг 16,2% проти 14,1% на початку року.

За підрахунками експертів, лише від незаконного обігу сигарет держава щороку може втрачати понад 25 млрд грн.

Ситуація з рідинами для е-сигарет ще критичніша: у 2024 році 92,3% усіх продажів виявилися нелегальними, що ставить під загрозу податкові надходження у розмірі близько 4,94 млрд грн у 2025 році.

Тіньовий бізнес розвивається завдяки ухиленню від регуляторних вимог, зокрема, продаючи компоненти окремо для уникнення оподаткування та виготовляючи тютюнові та нікотинові вироби без ліцензії.

"Такі практики підривають чесну конкуренцію на ринку й позбавляють державу необхідних фінансових ресурсів", - наголосили в ЕВА.

Асоціація звернулася до країн "Великої сімки" з проханням надати підтримку українським правоохоронцям у боротьбі з незаконною торгівлею підакцизними товарами та закликала владу посилити контроль і санкції проти порушників.

"Передусім бізнес-спільнота наголошує на необхідності викриття і блокування нелегальних мереж збуту тютюнових виробів та запровадження суворіших санкцій до причетних до нелегальних виробництва й обігу сигарет, електронних сигарет та рідин для е-сигарет", - заявляють в ЕВА.