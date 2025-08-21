RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Теневой рынок сигарет в Украине. Бизнес призывает G7 усилить борьбу с нелегальной торговлей

Фото: EBA призывает G7 усилить борьбу с теневым рынком сигарет (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена стремительным ростом незаконной торговли сигаретами, электронными сигаретами и жидкостями для е-сигарет в Украине. Это представляет серьезную угрозу не только здоровью и безопасности потребителей, но и национальной экономике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EBA.

Европейская Бизнес Ассоциация (EBА) сообщила о существенном росте теневого рынка табачных изделий и электронных сигарет в Украине.

Результаты исследования свидетельствуют, что в апреле 2025 уровень незаконной торговли сигаретами достиг 16,2% против 14,1% в начале года.

По подсчетам экспертов, только от незаконного оборота сигарет государство ежегодно может терять более 25 млрд. грн.

Ситуация с жидкостями для е-сигарет еще более критична: в 2024 году 92,3% всех продаж оказались нелегальными, что ставит под угрозу налоговые поступления в размере около 4,94 млрд грн в 2025 году.

Теневой бизнес развивается благодаря уклонению от регуляторных требований, в частности, продавая компоненты отдельно для ухода от налогообложения и изготавливая табачные и никотиновые изделия без лицензии.

"Такие практики подрывают честную конкуренцию на рынке и лишают государство необходимых финансовых ресурсов", - подчеркнули в ЕВА.

Ассоциация обратилась к странам "Большой семерки" с просьбой оказать поддержку украинским правоохранителям в борьбе с незаконной торговлей подакцизными товарами и призвала власть усилить контроль и санкции против нарушителей.

"Прежде всего бизнес-сообщество подчеркивает необходимость разоблачения и блокирования нелегальных сетей сбыта табачных изделий и введения более строгих санкций в отношении нелегальных производства и обращения сигарет, электронных сигарет и жидкостей для е-сигарет", - заявляют в ЕВА.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили полностью запретить в Украине электронные сигареты.

Напомним, с 1 января 2026 года для маркировки сигарет будут использоваться электронные марки в виде DataMatrix кода. Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

EBA - The European Business Association ("ИБиЭй")Сигареты