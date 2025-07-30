У Раді запропонували повністю заборонити в Україні електронні сигарети

У Верховній Раді запропонували заборонити виробництво, імпорт, продаж та обіг електронних сигарет, а також рідин і заправних контейнерів для них. На думку депутатів, вони несуть ризики для здоров’я, особливо серед молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 13548 .

Що пропонує законопроєкт

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є повна заборона обігу електронних сигарет в Україні. Йдеться про припинення виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі цією продукцією.

У закон "Про заходи щодо попередження тютюнокуріння" пропонують внести нову статтю, яка прямо забороняє обіг електронних сигарет. Також змін зазнає закон про держрегулювання ринку алкоголю і тютюну: з нього планують виключити положення щодо ліцензування та обігу рідин для вейпів.

Чому депутати хочуть заборони електронні сигарети

За даними Центру громадського здоров’я, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років вживають електронні вироби для куріння. Серед підлітків 13-15 років кожен п’ятий - активний користувач вейпів.

Автори законопроєкту наводять перелік речовин, які містяться в рідинах для електронних сигарет: ацетальдегід, акролеїн, формальдегід, діацетил, діетиленгліколь, важкі метали. На думку депутатів, вони нібито здатні викликати ураження легень, хвороби дихальних шляхів і навіть рак.

Серед пов’язаних із вейпінгом захворювань - нібито EVALI (пошкодження легень), ліпоїдна пневмонія, облітеруючий бронхіоліт та первинний спонтанний пневмоторакс. Деякі з них уже стали причиною смерті десятків людей у США, стверджують депутати, але не наводять джерела цієї інформації.

Проблеми з контролем і міжнародний досвід

Попри заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім, контроль за цим в Україні залишається слабким. Підлітки без проблем купують вейпи, зокрема й нелегального походження, вважають депутати.

У низці країн - Індії, Таїланді, Сінгапурі, Бразилії - вейпи повністю заборонені. США та Австралія запровадили жорсткі обмеження після сплеску використання серед молоді. В Індії, наприклад, у 2018 році зафіксовано 78% зростання серед школярів, повідомляють стурбовані автори проєкту.

Що ще передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує:

вилучити електронні сигарети з реєстрів продукції, що обертається в Україні;

заборонити будь-яку державну підтримку в цій сфері;

встановити штрафи за порушення нових норм;

закріпити зміни на законодавчому рівні для захисту здоров’я населення.

Автори ініціативи заявляють, що використані картриджі й акумулятори забруднюють довкілля через вміст важких металів та пластику. А підроблені рідини, що містять невідомі домішки, є додатковим ризиком для життя.