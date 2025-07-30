ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Раді запропонували повністю заборонити в Україні електронні сигарети

Україна, Середа 30 липня 2025 10:34
UA EN RU
У Раді запропонували повністю заборонити в Україні електронні сигарети Фото: декілька депутатів хочуть позбавити українців електронних сигарет (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді запропонували заборонити виробництво, імпорт, продаж та обіг електронних сигарет, а також рідин і заправних контейнерів для них. На думку депутатів, вони несуть ризики для здоров’я, особливо серед молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №13548.

Що пропонує законопроєкт

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроєкту є повна заборона обігу електронних сигарет в Україні. Йдеться про припинення виробництва, імпорту, експорту, оптової і роздрібної торгівлі цією продукцією.

У закон "Про заходи щодо попередження тютюнокуріння" пропонують внести нову статтю, яка прямо забороняє обіг електронних сигарет. Також змін зазнає закон про держрегулювання ринку алкоголю і тютюну: з нього планують виключити положення щодо ліцензування та обігу рідин для вейпів.

Чому депутати хочуть заборони електронні сигарети

За даними Центру громадського здоров’я, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років вживають електронні вироби для куріння. Серед підлітків 13-15 років кожен п’ятий - активний користувач вейпів.

Автори законопроєкту наводять перелік речовин, які містяться в рідинах для електронних сигарет: ацетальдегід, акролеїн, формальдегід, діацетил, діетиленгліколь, важкі метали. На думку депутатів, вони нібито здатні викликати ураження легень, хвороби дихальних шляхів і навіть рак.

Серед пов’язаних із вейпінгом захворювань - нібито EVALI (пошкодження легень), ліпоїдна пневмонія, облітеруючий бронхіоліт та первинний спонтанний пневмоторакс. Деякі з них уже стали причиною смерті десятків людей у США, стверджують депутати, але не наводять джерела цієї інформації.

Проблеми з контролем і міжнародний досвід

Попри заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім, контроль за цим в Україні залишається слабким. Підлітки без проблем купують вейпи, зокрема й нелегального походження, вважають депутати.

У низці країн - Індії, Таїланді, Сінгапурі, Бразилії - вейпи повністю заборонені. США та Австралія запровадили жорсткі обмеження після сплеску використання серед молоді. В Індії, наприклад, у 2018 році зафіксовано 78% зростання серед школярів, повідомляють стурбовані автори проєкту.

Що ще передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує:

  • вилучити електронні сигарети з реєстрів продукції, що обертається в Україні;
  • заборонити будь-яку державну підтримку в цій сфері;
  • встановити штрафи за порушення нових норм;
  • закріпити зміни на законодавчому рівні для захисту здоров’я населення.

Автори ініціативи заявляють, що використані картриджі й акумулятори забруднюють довкілля через вміст важких металів та пластику. А підроблені рідини, що містять невідомі домішки, є додатковим ризиком для життя.

За даними КМІС, у лютому-березні 2025 року 31% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня - 27%). Вживання тютюнових або нікотинових виробів помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 41%, серед жінок - 16%.

З 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Він буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
Новини
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині