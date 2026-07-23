"Тіньовий флот", банки і не тільки: ЄС ухвалив нові санкції проти Росії

ЄС ухвалив 21-ий пакет санкцій проти РФ

Документ містить жорсткі економічні санкції проти секторів, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність вести війну проти України.

У 21-ому пакеті санкцій ЄС - 218 осіб та організацій:

48 фізичних осіб,

170 організацій.

Хто у списках

ЄС значно розширив заходи проти фінансового та банківського сектору Росії як інструменту воєнної економіки Росії:

заморожування активів та заборону надавати кошти 94 банкам та великим фінансовим установам,

важливій фігурі в банківському істеблішменті Росії,

заборону на транзакції на 33 російські кредитні та фінансові установи.

Крім того, запроваджується заборона на транзакції проти киргизького банку, пов'язаного із забороною SPFS (Системи передачі фінансових повідомлень), та трьох інших неросійських банків за обхід санкцій.

ЄС також додав до списку 4 пункти, пов'язані з транскордонною мережею A7, включаючи її нові зв'язки з Африкою.

Він поширив заборону на транзакції на 14 платформ криптопослуг. Також вперше запроваджена можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами, для третіх країн.

Що з ціною на нафту РФ

Сьогоднішній пакет призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня 2027 року.

"Тіньовий флот" Росії

ЄС включив до списку ще 41 судно на додаток до 632, що вже підпадають під санкції.

Ці заходи спрямовані проти танкерів з країн, що не входять до ЄС, але є частиною "тіньового флоту".

ЄС вносить до списків санкцій:

8 організацій та 1 особу, що активно працюють в екосистемі "тіньового флоту", включно з компаніями, що працюють від імені російських нафтових гігантів,

що активно працюють в екосистемі "тіньового флоту", включно з компаніями, що працюють від імені російських нафтових гігантів, вперше крюїнгове агентство, яке надає підтримку "тіньовому флоту".

Санкції проти НПЗ

ЄС також вніс до санкційного списку 18 організацій та 1 особу в нафтовому секторі.

У списки ввійшли:

3 НПЗ в Росії,

великий білоруський НПЗ,

компанія, створена для продажу білоруських нафтопродуктів у Росії.

Крім того, пакет створює можливість заборонити операції з переліченими НПЗ в Росії та в третіх країнах, які переробляють або рафінують російську сиру нафту та нафтопродукти.

У цьому контексті ЄС запроваджує заборону на операції, яка набуде чинності через шість місяців, на грузинський НПЗ, що торгує та переробляє російську нафту на базі порту Кулеві.

Крім того, ЄС додав п'ять нафтотрейдерів до цього списку.

ЄС також поширив заборону на транзакції на два російські порти та чотири аеропорти РФ.

Сьогоднішній пакет запроваджує зобов'язання щодо повідомлення про продаж танкерів, що перевозять СПГ, та можливість запровадити нові обмеження на продаж таких танкерів російським громадянам та компаніям. Також запроваджує інші договірні зобов'язання для зменшення ризику їхнього перепродажу Росії або для використання в РФ.

Які ще санкції прийняті

ЄС також включив до списку:

7 основних гравців у золотодобувному секторі,

одну з найважливіших алмазних компаній,

кілька організацій, що діють у гірничодобувному та металургійному секторах.

Обмеження проти ВПК РФ

21-ий пакет санкцій запроваджує 56 окремих списків осіб та компаній, залучених до російського військово-промислового комплексу. До них належать 37 підсанкційних суб’єктів, безпосередньо пов'язаних з далекобійними дронами, які відносяться до їхнього виробництва та ланцюгів постачання.

Рада ЄС також додала 51 нову організацію до списку тих, на кого поширюються жорсткіші обмеження на експорт товарів та технологій подвійного використання через їхню підтримку ВПК Росії у її війні проти України.

Пакет запроваджує основу для комплексної візової заборони для комбатантів та колишніх комбатантів російських збройних сил та проксі-угруповань, які беруть участь у війні проти Україні. Раді ЄС належить вирішити, коли заборона набуде чинності.

ЄС погодився розширити існуючу заборону на експорт таких товарів як:

нікелеві порошки, метали та сплави, що використовуються в корозійностійких покриттях реактивних двигунів;

берилієві порошки, що використовуються в ракетному паливі та високоефективних сплавах;

самоклеючі плівки, стрічки та смуги, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах;

авіаційні товари, специфічні для БПЛА,

системи припинення польоту для дронів та ракет.

Крім того, ЄС запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, що приносять значні доходи Росії (на суму понад 60 мільйонів євро):

мідні руди,

нікелеві руди,

свинцеві руди,

руди дорогоцінних металів,

необроблений цинк,

лужноземельні метали,

оксиди цинку,

оксиди хрому,

скляні вироби,

штучні перли,

автомобільні запчастини.

Санкції проти Білорусі

Сьогоднішній пакет також включає заходи щодо Білорусі, аналогічні тим, що запроваджені проти Росії:

торговельні заходи (заборона на імпорт товарів, що приносять значні доходи Білорусі,

обмеження на експорт, пов'язані з військовою промисловістю.

Обмеження проти фізичних осіб

ЄС вносить до санкційного списку 8 осіб за поширення російської воєнної пропаганди та внесок у розповсюдження маніпулятивного наративу щодо України.

Відповідно до нового пакету, ЄС вносить до списку генерал-майора та воєнного злочинця, який брав участь у катуваннях, стратах та нарузі над тілами українських військовослужбовців, включаючи військовополонених.

ЄС посилює правовий захист операторів ЄС у судових процесах, дозволяючи судам ЄС та державам-членам не визнавати та не виконувати будь-яке судове рішення, отримане в результаті судових проваджень російських судів.

Відповідні правові акти незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.