"Теневой флот", банки и не только: ЕС принял новые санкции против России

ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ

Документ содержит жесткие экономические санкции против секторов, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России и ее способность вести войну против Украины.

В 21-м пакете санкций ЕС - 218 человек и организаций :

48 физических лиц,

170 организаций.

Кто в списках

ЕС значительно расширил меры против финансового и банковского сектора России как инструмента военной экономики России:

замораживание активов и запрет предоставлять средства 94 банкам и крупным финансовым учреждениям,

важной фигуре в банковском истеблишменте России,

запрет на транзакции на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.

Кроме того, вводится запрет на транзакции против киргизского банка, связанного с запретом SPFS (Системы передачи финансовых сообщений) и трех других нероссийских банков за обход санкций.

ЕС также добавил в список 4 пункта, связанных с трансграничной сетью A7, включая ее новые связи с Африкой.

Он распространил запрет на транзакции на 14 платформ криптоуслуг. Также впервые была введена возможность полного запрета услуг, связанных с криптоактивами, для третьих стран.

Что с ценой на нефть РФ

Сегодняшний пакет приостанавливает автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть до 15 июля 2027 года.

"Теневой флот" России

ЕС включил в список еще 41 судно в дополнение к уже подпадающим под санкции 632.

Эти меры направлены против танкеров из не входящих в ЕС стран, но являются частью "теневого флота".

ЕС вносит в списки санкций:

8 организаций и 1 человек, активно работающих в экосистеме "теневого флота", включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов,

активно работающих в экосистеме "теневого флота", включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов, впервые крюинговое агентство, оказывающее поддержку "теневому флоту".

Санкции против НПЗ

ЕС также внес в санкционный список 18 организаций и 1 человек в нефтяном секторе.

В списки вошли:

3 НПЗ в России,

большой белорусский НПЗ,

компания, предназначенная для реализации белорусских нефтепродуктов в России.

Кроме того, пакет создает возможность запретить операции с перечисленными НПЗ в России и третьих странах, которые перерабатывают или рафинируют российскую сырую нефть и нефтепродукты.

В этом контексте ЕС вводит запрет на сделки, которые вступят в силу через шесть месяцев, на грузинский НПЗ , торгующий и перерабатывающий российскую нефть на базе порта Кулеви.

Кроме того, ЕС добавил пять нефтетрейдеров в этот список.

ЕС также распространил запрет на транзакции на два российских порта и четыре аэропорта РФ.

Сегодняшний пакет вводит обязательства по сообщению о продаже перевозящих СПГ танкеров и возможность ввести новые ограничения на продажу таких танкеров российским гражданам и компаниям. Также вводит другие договорные обязательства для уменьшения риска их перепродажи России или использования в РФ.

Какие еще санкции приняты

ЕС также включил в список:

7 основных игроков в золотодобывающем секторе,

одну из важнейших алмазных компаний,

несколько организаций, действующих в горнодобывающем и металлургическом секторах.

Ограничения против ВПК РФ

21-й пакет санкций вводит 56 отдельных списков лиц и компаний, вовлеченных в российский военно-промышленный комплекс. К ним относятся 37 подсанкционных субъектов, непосредственно связанных с дальнобойными дронами, относящимися к их производству и цепям снабжения.

Совет ЕС также добавил 51 новую организацию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования из-за их поддержки ВПК России в ее войне против Украины.

Пакет вводит основу для комплексного визового запрета для комбатантов и бывших комбатантов российских вооруженных сил и прокси-группировок, участвующих в войне против Украины. Совету ЕС предстоит решить , когда запрет вступит в силу.

ЕС согласился расширить существующий запрет на экспорт таких товаров как:

никелевые порошки, металлы и сплавы, используемые в коррозионностойких покрытиях реактивных двигателей;

бериллиевые порошки, используемые в ракетном топливе и высокоэффективных сплавах;

самоклеящиеся пленки, ленты и полосы, используемые в аэрокосмическом и оборонном секторах;

авиационные товары, специфические для БПЛА,

системы прекращения полета для дронов и ракет

Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих значительные доходы России (на сумму более 60 миллионов евро):

медные руды,

никелевые руды,

свинцовые руды,

руды драгоценных металлов,

необработанный цинк,

щелочноземельные металлы,

оксиды цинка,

оксиды хрома,

стеклянные изделия,

искусственный жемчуг,

автомобильные запчасти.

Санкции против Беларуси

Сегодняшний пакет также включает меры в отношении Беларуси, аналогичные введенным против России:

торговые мероприятия (запрет на импорт товаров, приносящих значительные доходы Беларуси,

ограничения на экспорт, связанные с военной индустрией.

Ограничения против физических лиц

ЕС вносит в санкционный список 8 человек за распространение российской военной пропаганды и вклад в распространение манипулятивного нарратива в отношении Украины.

Согласно новому пакету, ЕС вносит в список генерал-майора и военного преступника, участвовавшего в пытках, казнях и надругательстве над телами украинских военнослужащих, включая военнопленных.

ЕС усиливает правовую защиту операторов ЕС в судебных процессах, позволяя судам ЕС и государствам-членам не признавать и не выполнять какого-либо судебного решения, полученного в результате судебных производств российских судов.

Соответствующие правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.