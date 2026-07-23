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"Теневой флот", банки и не только: ЕС принял новые санкции против России

21:08 23.07.2026 Чт
5 мин
Евросоюз ударил по стране-агрессору мощными ограничениями
aimg Елена Бджола
Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК (Getty Images)

23 июля Совет ЕС проголосовал за новые санкции против России. Это самый большой пакет за 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Совета Евросоюза.

ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ

Документ содержит жесткие экономические санкции против секторов, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России и ее способность вести войну против Украины.

В 21-м пакете санкций ЕС - 218 человек и организаций :

  • 48 физических лиц,
  • 170 организаций.

Кто в списках

ЕС значительно расширил меры против финансового и банковского сектора России как инструмента военной экономики России:

  • замораживание активов и запрет предоставлять средства 94 банкам и крупным финансовым учреждениям,
  • важной фигуре в банковском истеблишменте России,
  • запрет на транзакции на 33 российских кредитных и финансовых учреждения.

Кроме того, вводится запрет на транзакции против киргизского банка, связанного с запретом SPFS (Системы передачи финансовых сообщений) и трех других нероссийских банков за обход санкций.

ЕС также добавил в список 4 пункта, связанных с трансграничной сетью A7, включая ее новые связи с Африкой.

Он распространил запрет на транзакции на 14 платформ криптоуслуг. Также впервые была введена возможность полного запрета услуг, связанных с криптоактивами, для третьих стран.

Что с ценой на нефть РФ

Сегодняшний пакет приостанавливает автоматическую корректировку механизма ограничения цен на нефть до 15 июля 2027 года.

"Теневой флот" России

ЕС включил в список еще 41 судно в дополнение к уже подпадающим под санкции 632.

Эти меры направлены против танкеров из не входящих в ЕС стран, но являются частью "теневого флота".

ЕС вносит в списки санкций:

  • 8 организаций и 1 человек, активно работающих в экосистеме "теневого флота", включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов,
  • впервые крюинговое агентство, оказывающее поддержку "теневому флоту".

Санкции против НПЗ

ЕС также внес в санкционный список 18 организаций и 1 человек в нефтяном секторе.

В списки вошли:

  • 3 НПЗ в России,
  • большой белорусский НПЗ,
  • компания, предназначенная для реализации белорусских нефтепродуктов в России.

Кроме того, пакет создает возможность запретить операции с перечисленными НПЗ в России и третьих странах, которые перерабатывают или рафинируют российскую сырую нефть и нефтепродукты.

В этом контексте ЕС вводит запрет на сделки, которые вступят в силу через шесть месяцев, на грузинский НПЗ , торгующий и перерабатывающий российскую нефть на базе порта Кулеви.

Кроме того, ЕС добавил пять нефтетрейдеров в этот список.

ЕС также распространил запрет на транзакции на два российских порта и четыре аэропорта РФ.

Сегодняшний пакет вводит обязательства по сообщению о продаже перевозящих СПГ танкеров и возможность ввести новые ограничения на продажу таких танкеров российским гражданам и компаниям. Также вводит другие договорные обязательства для уменьшения риска их перепродажи России или использования в РФ.

Какие еще санкции приняты

ЕС также включил в список:

  • 7 основных игроков в золотодобывающем секторе,
  • одну из важнейших алмазных компаний,
  • несколько организаций, действующих в горнодобывающем и металлургическом секторах.

Ограничения против ВПК РФ

21-й пакет санкций вводит 56 отдельных списков лиц и компаний, вовлеченных в российский военно-промышленный комплекс. К ним относятся 37 подсанкционных субъектов, непосредственно связанных с дальнобойными дронами, относящимися к их производству и цепям снабжения.

Совет ЕС также добавил 51 новую организацию в список тех, на кого распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования из-за их поддержки ВПК России в ее войне против Украины.

Пакет вводит основу для комплексного визового запрета для комбатантов и бывших комбатантов российских вооруженных сил и прокси-группировок, участвующих в войне против Украины. Совету ЕС предстоит решить , когда запрет вступит в силу.

ЕС согласился расширить существующий запрет на экспорт таких товаров как:

  • никелевые порошки, металлы и сплавы, используемые в коррозионностойких покрытиях реактивных двигателей;
  • бериллиевые порошки, используемые в ракетном топливе и высокоэффективных сплавах;
  • самоклеящиеся пленки, ленты и полосы, используемые в аэрокосмическом и оборонном секторах;
  • авиационные товары, специфические для БПЛА,
  • системы прекращения полета для дронов и ракет

Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих значительные доходы России (на сумму более 60 миллионов евро):

  • медные руды,
  • никелевые руды,
  • свинцовые руды,
  • руды драгоценных металлов,
  • необработанный цинк,
  • щелочноземельные металлы,
  • оксиды цинка,
  • оксиды хрома,
  • стеклянные изделия,
  • искусственный жемчуг,
  • автомобильные запчасти.

Санкции против Беларуси

Сегодняшний пакет также включает меры в отношении Беларуси, аналогичные введенным против России:

  • торговые мероприятия (запрет на импорт товаров, приносящих значительные доходы Беларуси,
  • ограничения на экспорт, связанные с военной индустрией.

Ограничения против физических лиц

ЕС вносит в санкционный список 8 человек за распространение российской военной пропаганды и вклад в распространение манипулятивного нарратива в отношении Украины.

Согласно новому пакету, ЕС вносит в список генерал-майора и военного преступника, участвовавшего в пытках, казнях и надругательстве над телами украинских военнослужащих, включая военнопленных.

ЕС усиливает правовую защиту операторов ЕС в судебных процессах, позволяя судам ЕС и государствам-членам не признавать и не выполнять какого-либо судебного решения, полученного в результате судебных производств российских судов.

Соответствующие правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что Украина уже начала работунад 22-м пакетом санкций против России - в нем, в частности, будут доказательства похищения украинских детей.

21-й пакет санкций Евросоюза против России станет самым сильным за последние четыре года. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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