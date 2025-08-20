ua en ru
"Тіньові" поставки та понад 270 млн гривень: в Україні викрили схему імпорту препаратів РФ

Середа 20 серпня 2025 14:37
"Тіньові" поставки та понад 270 млн гривень: в Україні викрили схему імпорту препаратів РФ Фото: В Україні викрили "тіньову" схему імпорту російських ліків (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні припинили діяльність організованої групи, яка налагодила постачання російських гомеопатичних препаратів під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з початку війни на території держави-агресора було реалізовано ліків на понад 270 млн грн.

Деталі справи

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, організатором схеми виявився громадянин РФ- власник великого фармацевтичного холдингу та член російської академії медичних наук.

Ще на початку 2000-х він створив в Україні дочірнє підприємство з майже ідентичною назвою.

Після 2014 року для обходу санкцій компанія відкрила виробництво в сусідній європейській країні.

Там продукцію фактично лише перепаковували, маскуючи її під "європейську", після чого вона потрапляла на український ринок.

Фото: В Україні викрили "тіньову" схему імпорту російських ліків (t.me/pgo_gov_ua)

До схеми були залучені директор українського підприємства, головний бухгалтер, відповідальні особи з контролю якості та реєстрації препаратів.

Що саме продавали

За даними слідства, серед продукції були гомеопатичні засоби, виготовлені з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл бджіл.

Жодні міжнародні дослідження не підтверджують їхніх лікувальних властивостей, а вживання може становити загрозу для здоров’я.

Слідчі дії

У межах обшуків правоохоронці вилучили понад 40 ящиків документації, комп’ютери, телефони та листування, де обговорювалися питання прибутків, обходу санкцій та приховування країни походження товару.

Також у центрі Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад.

Що загрожує

Організатору та учасникам оборудки повідомлено про підозру за ст. 111-1 КК України (господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором).

МОЗ ініціювало скасування реєстраційних посвідчень на 11 лікарських засобів, зареєстрованих на українське підприємство.

Нагадаємо, що двох інспекторів Закарпатської митниці затримали при спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон.

За домовленістю втеча мала коштувати 8 тисяч доларів.

