"Теневые" поставки и более 270 млн гривен: в Украине разоблачили схему импорта препаратов РФ
В Украине пресекли деятельность организованной группы, которая наладила поставки российских гомеопатических препаратов во время полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, с начала войны на территории государства-агрессора было реализовано лекарств на более 270 млн грн.
Детали дела
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, организатором схемы оказался гражданин РФ - владелец крупного фармацевтического холдинга и член российской академии медицинских наук.
Еще в начале 2000-х он создал в Украине дочернее предприятие с почти идентичным названием.
После 2014 года для обхода санкций компания открыла производство в соседней европейской стране.
Там продукцию фактически только перепаковывали, маскируя ее под "европейскую", после чего она попадала на украинский рынок.
К схеме были привлечены директор украинского предприятия, главный бухгалтер, ответственные лица по контролю качества и регистрации препаратов.
Что именно продавали
По данным следствия, среди продукции были гомеопатические средства, изготовленные из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел пчел.
Никакие международные исследования не подтверждают их лечебных свойств, а употребление может представлять угрозу для здоровья.
Следственные действия
В рамках обысков правоохранители изъяли более 40 ящиков документации, компьютеры, телефоны и переписку, где обсуждались вопросы доходов, обхода санкций и сокрытия страны происхождения товара.
Также в центре Киева арестован дом площадью более 700 кв. м, который принадлежит владельцу российского холдинга и использовался как офис и склад.
Что грозит
Организатору и участникам сделки сообщено о подозрении по ст. 111-1 УК Украины (хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором).
Минздрав инициировал отмену регистрационных удостоверений на 11 лекарственных средств, зарегистрированных на украинское предприятие.
