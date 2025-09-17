Тимошенко зустрілась з президенткою Європарламенту Мецолою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимошенко.

"Щира та змістовна розмова з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою", - розповіла вона.

Нардеп подякувала Мецолі за незламну єдність Європи та наголосила на важливості посилення військової, політичної й фінансової підтримки України, суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна - не тягар для Європи. Україна - її випробування. Безпека Європи неможлива без безпеки України", - підкреслила Тимошенко.

Своєю чергою, Роберта Мецола підкреслила: українці - це герої, які боронять свободу та демократію всієї Європи.

"І Європа ніколи не залишить Україну наодинці", - зазначила президентка Європарламенту.