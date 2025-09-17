Тимошенко зустрілась з президенткою Європарламенту Мецолою
Народний депутат Юлія Тимошенко провела зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тимошенко.
"Щира та змістовна розмова з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою", - розповіла вона.
Нардеп подякувала Мецолі за незламну єдність Європи та наголосила на важливості посилення військової, політичної й фінансової підтримки України, суверенітету та територіальної цілісності.
"Україна - не тягар для Європи. Україна - її випробування. Безпека Європи неможлива без безпеки України", - підкреслила Тимошенко.
Своєю чергою, Роберта Мецола підкреслила: українці - це герої, які боронять свободу та демократію всієї Європи.
"І Європа ніколи не залишить Україну наодинці", - зазначила президентка Європарламенту.
Приїзд Мецоли до Києва
Очільниця Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва у середу, 17 вересня. Очікується її виступ у Верховній Раді.
Зокрема, Мецола виступила у Верховній Раді та оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Києві.