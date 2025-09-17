Тимошенко встретилась с президентом Европарламента Мецолой
Народный депутат Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Европарламента Робертой Мецолой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.
"Искренний и содержательный разговор с президентом Европарламента Робертой Мецолой", - рассказала она.
Нардеп поблагодарила Мецолу за несокрушимое единство Европы и подчеркнула важность усиления военной, политической и финансовой поддержки Украины, суверенитета и территориальной целостности.
"Украина - не бремя для Европы. Украина - ее испытание. Безопасность Европы невозможна без безопасности Украины", - подчеркнула Тимошенко.
В свою очередь, Роберта Мецола подчеркнула: украинцы - это герои, которые защищают свободу и демократию всей Европы.
"И Европа никогда не оставит Украину наедине", - отметила президент Европарламента.
Приезд Мецолы в Киев
Руководительница Европарламента Роберта Мецола прибыла в Киев в среду, 17 сентября. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.
В частности, Мецола выступила в Верховной Раде и объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве.