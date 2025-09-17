Тимошенко встретилась с президентом Европарламента Мецолой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.

"Искренний и содержательный разговор с президентом Европарламента Робертой Мецолой", - рассказала она.

Нардеп поблагодарила Мецолу за несокрушимое единство Европы и подчеркнула важность усиления военной, политической и финансовой поддержки Украины, суверенитета и территориальной целостности.

"Украина - не бремя для Европы. Украина - ее испытание. Безопасность Европы невозможна без безопасности Украины", - подчеркнула Тимошенко.

В свою очередь, Роберта Мецола подчеркнула: украинцы - это герои, которые защищают свободу и демократию всей Европы.

"И Европа никогда не оставит Украину наедине", - отметила президент Европарламента.