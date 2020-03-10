Тимошенко: земреформа выгодна рейдерам и латифундистам

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, остановить земельную реформу под силу лишь людям

Законопроект о рынке земли выгоден, в первую очередь, рейдерам и латифундистам, цель которых - за бесценок скупить украинские черноземы. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Посмотрела расследование "Наших грошей" о том, как идеологи "земельной реформы" захватили агрофирму в Киевской области, а выведенные с предприятия миллионы внесли в кассу партии президента. Думаете, удивилась? Нисколько... Журналисты фактически подтвердили то, о чем я говорила с самого начала. Эту авантюру "слуги народа" придумали с единственной целью - лишить людей последнего, земли! И подобных примеров по стране множество", - написала Тимошенко.

По ее словам, о коррупции на высшем уровне и конфликт интересов председателя аграрного комитета Николая Сольского "Батькивщина" заявляла не один раз. В частности, в декабре было подано официальное обращение в НАБУ.

"Апеллировать к президенту сегодня нет смысла. Он в курсе. Более того, именно он является главным покровителем этой аферы. А еще он не сдает своих, какие бы преступления те не совершали. Остается надеяться, что должную оценку изложенным в журналистском расследовании фактам дадут правоохранители", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, остановить земельную реформу под силу лишь людям, поэтому именно украинский народ на всеукраинском референдуме должен "решить судьбу украинской земли".

Напомним, Верховная рада Украины состоянием на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не раньше 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

6 марта парітя "Батькивщина" начала подготовку к проведению референдума относительно законопроекта о рынке земли.