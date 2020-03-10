ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко: земреформа выгодна рейдерам и латифундистам

Новости » Политика     10.03.2020 - 12:41
Тимошенко: земреформа выгодна рейдерам и латифундистам
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, остановить земельную реформу под силу лишь людям

Законопроект о рынке земли выгоден, в первую очередь, рейдерам и латифундистам, цель которых - за бесценок скупить украинские черноземы. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Посмотрела расследование "Наших грошей" о том, как идеологи "земельной реформы" захватили агрофирму в Киевской области, а выведенные с предприятия миллионы внесли в кассу партии президента. Думаете, удивилась? Нисколько... Журналисты фактически подтвердили то, о чем я говорила с самого начала. Эту авантюру "слуги народа" придумали с единственной целью - лишить людей последнего, земли! И подобных примеров по стране множество", - написала Тимошенко.

По ее словам, о коррупции на высшем уровне и конфликт интересов председателя аграрного комитета Николая Сольского "Батькивщина" заявляла не один раз. В частности, в декабре было подано официальное обращение в НАБУ.

"Апеллировать к президенту сегодня нет смысла. Он в курсе. Более того, именно он является главным покровителем этой аферы. А еще он не сдает своих, какие бы преступления те не совершали. Остается надеяться, что должную оценку изложенным в журналистском расследовании фактам дадут правоохранители", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, остановить земельную реформу под силу лишь людям, поэтому именно украинский народ на всеукраинском референдуме должен "решить судьбу украинской земли".

Напомним, Верховная рада Украины состоянием на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не раньше 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

6 марта парітя "Батькивщина" начала подготовку к проведению референдума относительно законопроекта о рынке земли.

Вопрос продажи земли иностранцам должен решаться на референдуме, - премьер Тимошенко: сменой правительства - президент отвлекает внимание от своих провалов
Новости Украины БатькивщинаРынок землиТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь