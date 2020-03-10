Тимошенко: земреформа вигідна рейдерам та латифундистам

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, зупинити земельну реформу під силу лише людям

Законопроект про ринок землі вигідний, в першу чергу, рейдерам та латифундистам, мета яких - за безцінь скупити українські чорноземи. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Подивилася розслідування "Наших грошей" про те, як ідеологи "земельної реформи" захопили агрофірму на Київщині, а виведені з підприємства мільйони внесли у касу партії президента. Гадаєте, здивувалася? Анітрохи… Журналісти фактично підтвердили те, про що я говорила від самого початку. Цю авантюру "слуги народу" вигадали з єдиною метою - позбавити людей останнього, землі! І подібних прикладів по країні безліч", - написала Тимошенко.

За її словами, про корупцію на найвищому рівні та конфлікт інтересів голови аграрного комітету Миколая Сольського "Батьківщина" заявляла не один раз. Зокрема, в грудні було подано офіційне звернення до НАБУ.

"Апелювати до президента сьогодні немає сенсу. Він в курсі. Ба більше, саме він є головним покровителем цієї афери. А ще він не здає своїх, які би злочини ті не скоювали. Залишається сподіватися, що належну оцінку викладеним у журналістському розслідуванні фактам дадуть правоохоронці", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, зупинити земельну реформу під силу лише людям, тому саме український народ на всеукраїнському референдумі має "вирішити долю української землі".

Нагадаємо, Верховна рада України станом на п'ятницю, 6 березня, розглянула вже 3298 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. Такий прогноз зробив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

6 березня парітя "Батьківщина" розпочала підготовку до проведення референдуму щодо законопроекту про ринок землі.