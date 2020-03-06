Тимошенко объявила о начале подготовки к референдуму по земреформе

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Работа над организацией референдума происходит согласно закону 1991 года

"Батькивщина" начала подготовку к проведению референдума по законопроекту о рынке земли. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время селекторного совещания в Киеве, передает корепондент РБК-Украина.

"Нам нужно действовать дальше, нам нужно защитить Украину, украинскую землю и наше будущее от мошенников, которые сегодня прорвались к власти, манипулируя сознанием людей. Эти мошенники быстро уйдут от власти, но важно, чтобы нашу землю не прибрали к рукам международные и отечественные спекулянты", - сказала Тимошенко.

По ее словам, работа над организацией референдума осуществляется в соответствии с действующим сегодня законом 1991 года и начинается без каких-либо промедлений.

"Мы начинаем процедуру проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно недопущения разбазаривания украинских сельскохозяйственных земель. Это будет наша борьба за сохранение 72% сельскохозяйственной территории Украины. Это будет борьба за независимость и суверенитет государства, ибо без земли не будет ни независимости, ни суверенитета, ни самого государства", - добавила Тимошенко.

Стратегия власти, убеждена Тимошенко, направлена исключительно на "удовлетворение интересов иностранных спекулянтов, отнюдь не на обеспечение достойного будущего украинцев".

"Слуги народа" точно знают, что более 70% граждан против продажи земли и за проведение "земельного" референдума. Поэтому мы начинаем процедуру проведения референдума по всей стране из одного-единственного вопроса - согласны ли граждане Украины продать сельскохозяйственную землю, или они не соглашаются. Наша цель: до 13 марта создать организационные комитеты; до 29 марта провести собрание граждан во всех областях Украины; до 20 апреля выйти на сбор трех миллионов подписей", - сообщила лидер партии.

Тимошенко убеждена, голосование по открытию рынка земли - преступление против людей, поэтому "власть должна услышать мнение народа по судьбоносному для Украины закона".

Напомним, Верховная рада Украины состоянием на пятницу, 6 марта, рассмотрела уже 3298 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не раньше 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Также в СН надеются на ускорение рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, о чем заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.