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Тимошенко заверила, что "Батькивщина" не допустит закрытия больниц

Новости » Медицина    28.06.2019 - 14:30
Тимошенко заверила, что "Батькивщина" не допустит закрытия больниц
Фото: Юлия Тимошенко в Германовке (ba.org.ua)

Тимошенко заверила, что ее команда будет делать все для того, чтобы в стране не закрывались медучреждения

Партия "Батькивщина" в новом парламенте будем добиваться принятия законопроектов о введении страховой медицины, ведь в Конституции прописано, что каждый украинец имеет право на медицинское обслуживание и страхование. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время рабочей поездки в Германовку, передает пресс-служба политсилы.

Как отметили в пресс-службе, Тимошенко приехала в Германовку, "чтобы на собственные глаза увидеть, что делается с больницами, и защитить отделение районной больницы Обуховского района".

По словам Тимошенко, в результате непрофессиональных действий в медицинской отрасли за 5 лет по стране закрылись почти 500 больниц, 32 тыс. врачей и медицинских работников уволены.

Политик заверила, она и ее команда будут делать все для того, чтобы в стране не закрывались медицинские учреждения. Прежде всего, по ее мнению, надо ввести медицинское страхование.

Политик напомнила, что обязательное медицинское страхование внедрено в большинстве стран мира.

"Она дает возможность тем, кто работает, получать страховку от работодателей, а те, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные) – страховка за счет государства", – пояснила она.

Тимошенко убеждена, что если не будет введена страховая медицина, мы постоянно будем терять больницы, ФАПы и врачей, которые имеют зарплату в 5-7 раз меньше, чем в Польше, и которые будут выезжать за границу.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что сегодняшняя медицинская реформа – это не реформа, а уничтожение остатков медицины. В частности, она отметила, что на врачей первого звена (семейные) "повесили" 2 тыс. пациентов и им сложно всех их обслужить, на врачей второго звена (специализированных) не предусмотрено финансирование, а в третьем звене (санаторно-курортное лечение) санатории превращают в гостиницы или закрывают.

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