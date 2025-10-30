Тимошенко запропонувала механізм збільшення доходів бюджету на 175 млрд
Юлія Тимошенко запропонувала механізм збільшення доходів державного бюджету на 175 мільярдів гривень. Бюджетний комітет та парламент підтримали цю пропозицію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення політсили "Батьківщина".
Зазначається, що парламент передав пропозицію лідерки "Батьківщини" на розгляд уряду.
У разі позитивного рішення, це дозволить на наступний рік збільшити грошове забезпечення військовим, підвищити заробітні плати медикам, освітянам та науковцям, а також збільшити мінімальні пенсії, підкреслили в партії.
"Кошти є, тож тепер усе залежить від Уряду", - наголосила Тимошенко.
Нагадаємо, очільниця "Батьківщини" запропонувала списати або реструктуризувати "борг" України перед Національним банком на 50 років. За її словами, борг утворився "внаслідок передачі Нацбанком уряду емісійних грошей в якості кредиту під гігантські відсотки".
Як заявила Юлія Тимошенко, 175 мільярдів гривень, передбачені для обслуговування цього боргу, можуть бути спрямовані на захист держави та людей.
Держбюджет 2026
22 жовтня проєкт державного бюджету на 2026 рік Верховна рада ухвалила у першому читанні 256 голосами.
Нагадаємо, раніше партія "Батьківщина" подала власний альтернативний варіант державного бюджету, у якому запропонувала шляхи збільшення доходів і перерозподілу видатків для соціальних та оборонних програм.