Тимошенко предложила механизм увеличения доходов бюджета на 175 млрд
Юлия Тимошенко предложила механизм увеличения доходов госбюджета на 175 миллиардов гривен. Бюджетный комитет и парламент поддержали это предложение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политсилы "Батькивщина".
Отмечается, что парламент передал предложение лидера "Батькивщины" на рассмотрение правительства.
В случае положительного решения это позволит на следующий год увеличить денежное обеспечение военным, повысить заработные платы медикам, педагогам и ученым, а также увеличить минимальные пенсии, подчеркнули в партии.
"Средства есть, поэтому теперь все зависит от Правительства", - подчеркнула Тимошенко.
Напомним, глава "Батькивщины" предложила списать или реструктуризировать "долг" Украины перед Национальным банком на 50 лет. По ее словам, долг образовался "в результате передачи Нацбанком правительству эмиссионных денег в качестве кредита под гигантские проценты".
Как заявила Юлия Тимошенко, 175 миллиардов гривен, предусмотренные для обслуживания этого долга, могут быть направлены на защиту государства и людей.
Госбюджет 2026
22 октября проект государственного бюджета на 2026 год Верховная рада приняла в первом чтении 256 голосами.
Напомним, ранее партия "Батькивщина" подала собственный альтернативный вариант государственного бюджета, в котором предложила пути увеличения доходов и перераспределения расходов для социальных и оборонных программ.