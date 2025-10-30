ua en ru
Тимошенко предложила механизм увеличения доходов бюджета на 175 млрд

Четверг 30 октября 2025 18:51
UA EN RU
Тимошенко предложила механизм увеличения доходов бюджета на 175 млрд Фото: Юлия Тимошенко предложила механизм увеличения доходов бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Юлия Тимошенко предложила механизм увеличения доходов госбюджета на 175 миллиардов гривен. Бюджетный комитет и парламент поддержали это предложение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение политсилы "Батькивщина".

Отмечается, что парламент передал предложение лидера "Батькивщины" на рассмотрение правительства.

В случае положительного решения это позволит на следующий год увеличить денежное обеспечение военным, повысить заработные платы медикам, педагогам и ученым, а также увеличить минимальные пенсии, подчеркнули в партии.

"Средства есть, поэтому теперь все зависит от Правительства", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, глава "Батькивщины" предложила списать или реструктуризировать "долг" Украины перед Национальным банком на 50 лет. По ее словам, долг образовался "в результате передачи Нацбанком правительству эмиссионных денег в качестве кредита под гигантские проценты".

Как заявила Юлия Тимошенко, 175 миллиардов гривен, предусмотренные для обслуживания этого долга, могут быть направлены на защиту государства и людей.

Госбюджет 2026

22 октября проект государственного бюджета на 2026 год Верховная рада приняла в первом чтении 256 голосами.

Напомним, ранее партия "Батькивщина" подала собственный альтернативный вариант государственного бюджета, в котором предложила пути увеличения доходов и перераспределения расходов для социальных и оборонных программ.

