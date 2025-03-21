Тимошенко про закон щодо повноважень Нацгвардії: у новій редакції він порушує Конституцію

Новий закон "Про Національну гвардію України" у запропонованій редакції – це інструмент для придушення масових акцій протесту, який порушує Конституцію.

Про це заявила народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Верховна Рада збирається дозволити Нацгвардії розганяти вогнепальною зброєю мирні протести. Парламент санкціонує використання дронів, шокерів та кайданок проти цивільних. Депутати готують військових до придушення велелюдних акцій. Такими заголовками сьогодні рясніють всі новинні стрічки. Подумала, клікбейт. Ну, кому може спасти на думку протягувати щось подібне? Відкрила законопроєкт 10311, про який йдеться. Оторопіла", - зазначила Тимошенко.

За її словами, потрібний державі закон "Про Національну гвардію України", який приводив правові основи діяльності підрозділу у відповідність до потреб воєнного часу, приміром, дозволяв використовувати спецзасоби під час охорони АЕС, між першим і другим читанням зазнав кардинальних змін.

У нинішній редакції це дійсно інструмент для придушення масових акцій протесту, який порушує Конституцію та всі можливі права і свободи людей.

Таким чином, він де-факто перетворює Нацгвардію на "внутрішні спецвійська", більше подібні до російського ОМОНу, які можуть бути використані не лише як охорона чи військова поліція, а і як "дубинка" проти протестів.

"Вже на найближчому засіданні Погоджувальної ради ми вимагатимемо зняти скандальний законопроєкт із розгляду. А також неодмінно зʼясуємо, кому закортіло слави Януковича і до чого вони готують країну. Диктатури та диктаторських законів в Україні не буде", - додала лідер партії "Батьківщина".