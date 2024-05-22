Нацгвардії дозволять застосовувати електрошокери, кайданки та примусово зупиняти авто

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10311 .

Законопроект також встановлює випадки, коли заборонено застосовувати будь-які примусові заходи, зокрема:

Також пропонується також уповноважити нацгвардійців застосовувати засоби примусової зупинки транспортних засобів у таких ситуаціях:

Так, нацгвардійці матимуть повноваження використовувати спеціальні засоби обмеження рухливості (кайданки, сітки для зв'язування тощо):

Документом пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

Як зазначається, метою законопроекту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна рада провалила голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години.

Також Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повноважень інспекторів із паркування, яким забороняється під час воєнного стану евакуювати автомобілі.

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