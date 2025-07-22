Тимошенко про закон щодо повноважень НАБУ та САП: "крок до відновлення суверенітету"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала голосування парламенту за закон про урізання повноважень НАБУ і САП. На її думку, це крок до відновлення суверенітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті партії.
Хочу попросити сьогодні Верховну Раду не зупинятися на цьому голосуванні, а крок за кроком скасувати всі закони, де були застосовані міжнародні дорадчі ради і міжнародні наглядові ради, тому що це позбавляє Україну суверенітету. І я вважаю, що це буде правильний крок. Ми можемо не погоджуватися з нашою владою, ми можемо не погоджуватися з Президентом, але ключове слово - наша конституційна влада. І якщо ми будемо йти таким шляхом, то ми маємо право її переобрати. А якщо ми будемо йти шляхом передачі країни на аутсорсинг, у нас не буде ніколи права переобрати владу. У нас буде зруйнований суверенітет і колоніальна країна", - додала Тимошенко.
Лідерка "Батьківщини" також нагадала, що фракція підтримувала створення антикорупційних органів, проте це не зменшило, а навпаки - збільшило корупцію в країні.
"У той час, коли в нас побудований "антикорупційний хребет", корупція в країні досягла такого рівня, що ніколи в житті такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей «антикорупційний хребет» щось робить в країні чи ні? Дорогі друзі, я розумію, що гранти комусь треба відробляти, у мене немає сумнівів, але не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед", - додала вона.
На її переконання, антикорупційні структури керувалися у своїй роботі принципом "свій-чужий", тому українці не побачили кримінальних справ за підсумками звітів контролюючих органів.
Також на її думку, відсутність кримінальних справ щодо мільярдних корупційних оборудок на державних підприємствах за результатами аудитів також є приводом для невтішних висновків.
Тимошенко також нагадала, що депутати фракції неодноразово наголошували на незаконності формування державних органів влади міжнародними дорадчими радами, а фракція "Батьківщини" спрямувала низку конституційних подань до КСУ щодо цього.
Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи НАБУ та САП. За відповідне рішення проголосувало 263 депутати.
Цьому передував скандал з виявленням російського "крота" в елітному підрозділі НАБУ. 21 липня працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора було проведено понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.
В НАБУ зі свого боку заявили, що сприятимуть розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві. Водночас ця ситуація не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури.
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