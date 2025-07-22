Тимошенко про закон щодо повноважень НАБУ та САП: "крок до відновлення суверенітету"

Хочу попросити сьогодні Верховну Раду не зупинятися на цьому голосуванні, а крок за кроком скасувати всі закони, де були застосовані міжнародні дорадчі ради і міжнародні наглядові ради, тому що це позбавляє Україну суверенітету. І я вважаю, що це буде правильний крок. Ми можемо не погоджуватися з нашою владою, ми можемо не погоджуватися з Президентом, але ключове слово - наша конституційна влада. І якщо ми будемо йти таким шляхом, то ми маємо право її переобрати. А якщо ми будемо йти шляхом передачі країни на аутсорсинг, у нас не буде ніколи права переобрати владу. У нас буде зруйнований суверенітет і колоніальна країна", - додала Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" також нагадала, що фракція підтримувала створення антикорупційних органів, проте це не зменшило, а навпаки - збільшило корупцію в країні.

"У той час, коли в нас побудований "антикорупційний хребет", корупція в країні досягла такого рівня, що ніколи в житті такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей «антикорупційний хребет» щось робить в країні чи ні? Дорогі друзі, я розумію, що гранти комусь треба відробляти, у мене немає сумнівів, але не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед", - додала вона.

На її переконання, антикорупційні структури керувалися у своїй роботі принципом "свій-чужий", тому українці не побачили кримінальних справ за підсумками звітів контролюючих органів.

Також на її думку, відсутність кримінальних справ щодо мільярдних корупційних оборудок на державних підприємствах за результатами аудитів також є приводом для невтішних висновків.

Тимошенко також нагадала, що депутати фракції неодноразово наголошували на незаконності формування державних органів влади міжнародними дорадчими радами, а фракція "Батьківщини" спрямувала низку конституційних подань до КСУ щодо цього.