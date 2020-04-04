Тимошенко: закон о рынке земли не спасает страну от дефолта

Партия "Батькивщина" будет бегать к разным законным способам, чтобы законопроект о рынке земли не вступил в силу. Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Наша команда будет подавать обращение в Конституционный суд, и мы сделаем все для того, чтобы этот закон не вступил в силу. На самом деле и президент Зеленский может понять, что еще есть шанс не потерять совесть, не сдать украинскую нацию - есть время наложить вето на этот закон", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, власть признала, что голосовала за этот закон не ради развития экономики, а для того, чтобы получить очередной транш от МВФ и избежать, таким образом, дефолта.

"Но согласие на распродажу земли не спасает от дефолта, а приближает его. Уже скоро с таким правительством вам снова понадобятся деньги, и что вы будете продавать тогда? Никто не имеет права сейчас за грядущие поколения решать и отдавать и землю, и территорию. Поэтому, какая бы не пришла следующая власть, первым, что они сделают - отменят этот закон, если до того времени его не отменит Конституционный суд", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

В то же время, для полной защиты интересов украинцев и обеспечения прозрачного продажи земель, Всемирный банк призывает как можно скорее принять ряд дополнительных законов.